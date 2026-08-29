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The Elder Scrolls 6 sarà esclusiva Xbox? La CEO dice che "ogni piattaforma ha bisogno di qualche esclusiva"

La CEO di Xbox ha commentato la visione sulle esclusive di Microsoft e quali titoli saranno esclusivi sul breve termine.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/08/2026
Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming
The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI
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The Elder Scrolls 6 è probabilmente uno dei giochi più importanti tra quelli in sviluppo presso i tanti team di Xbox. Sappiamo che richiederà molto tempo ancora, ma non sappiamo su quali console sarà pubblicato.

Una possibilità è che Microsoft decida di renderlo un'esclusiva di Xbox, per attirare tantissimi giocatori sulla piattaforma. La CEO di Xbox è stata interpellata sulla questione durante la Gamescom 2026.

Le parole delle CEO di Xbox

La BBC ha avuto l'occasione di parlare con Asha Sharma - CEO di Xbox - sull'approccio generale di Xbox alle esclusive. Come ci si può aspettare, non ha voluto dare una risposta troppo diretta.

"Siamo destinati a diventare sempre più una delle piattaforme più grandi al mondo. Ogni piattaforma ha bisogno di una qualche forma di esperienze e contenuti esclusivi", ha dichiarato Sharma. "E quindi, quello che abbiamo annunciato è che Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution saranno un'esclusiva su console per Xbox. Faremo del nostro meglio per continuare su questa strada, il tutto nel contesto della sostenibilità economica dell'azienda, perciò dobbiamo bilanciare la cosa".

Xbox starebbe cercando di produrre film e serie TV per "più di una dozzina di giochi", compreso Elder Scrolls Xbox starebbe cercando di produrre film e serie TV per più di una dozzina di giochi, compreso Elder Scrolls

Incalzata nello specifico sulla questione della potenziale esclusività Xbox di The Elder Scrolls 6, Sharma si è limitata a sorridere e ha detto: "È un gioco bellissimo".

Ricordiamo infine che forse è stato scoperto il titolo di The Elder Scrolls VI, con un assurdo indizio in Starfield.

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