The Elder Scrolls 6 sarà esclusiva Xbox? La CEO dice che "ogni piattaforma ha bisogno di qualche esclusiva"

Una possibilità è che Microsoft decida di renderlo un'esclusiva di Xbox , per attirare tantissimi giocatori sulla piattaforma. La CEO di Xbox è stata interpellata sulla questione durante la Gamescom 2026.

The Elder Scrolls 6 è probabilmente uno dei giochi più importanti tra quelli in sviluppo presso i tanti team di Xbox. Sappiamo che richiederà molto tempo ancora, ma non sappiamo su quali console sarà pubblicato.

Le parole delle CEO di Xbox

La BBC ha avuto l'occasione di parlare con Asha Sharma - CEO di Xbox - sull'approccio generale di Xbox alle esclusive. Come ci si può aspettare, non ha voluto dare una risposta troppo diretta.

"Siamo destinati a diventare sempre più una delle piattaforme più grandi al mondo. Ogni piattaforma ha bisogno di una qualche forma di esperienze e contenuti esclusivi", ha dichiarato Sharma. "E quindi, quello che abbiamo annunciato è che Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution saranno un'esclusiva su console per Xbox. Faremo del nostro meglio per continuare su questa strada, il tutto nel contesto della sostenibilità economica dell'azienda, perciò dobbiamo bilanciare la cosa".

Incalzata nello specifico sulla questione della potenziale esclusività Xbox di The Elder Scrolls 6, Sharma si è limitata a sorridere e ha detto: "È un gioco bellissimo".

Ricordiamo infine che forse è stato scoperto il titolo di The Elder Scrolls VI, con un assurdo indizio in Starfield.