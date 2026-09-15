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Rockstar inizia a svelare la colonna sonora di GTA 6: vari artisti pubblicano immagini del gioco

GTA 6 includerà tanti artisti musicali e ora possiamo iniziare a scoprire cosa aspettarci dal titolo di Rockstar Games.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/09/2026
Lucia di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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GTA 6 sarà azione, narrazione e tanta musica, ma esattamente quali sono gli artisti inclusi all'interno dell'avventura di Rockstar Games?

La compagnia ha iniziato a svelare alcuni dei nomi più importanti, facendo loro pubblicare alcune immagini dedicate a GTA 6 tramite Instagram.

Alcuni degli artisti confermati fino a questo momento per GTA 6

Artisti come Travis Scott, Future e Morgan Wallen hanno pubblicato dei dettagli di alcune immagini di GTA 6. Tutte le immagini hanno lo stile di GTA 6 e quella pubblicata da Future include un'auto sportiva con una targa di Leonida, lo Stato fittizio all'interno del quale è ambientato il gioco, confermando così la provenienza. Travis Scott, in ogni caso, ha taggato Rockstar Games, togliendo qualsiasi dubbio a riguardo.

Qui sopra potete vedere alcuni degli artisti che hanno pubblicato immagini. Nella lista troviamo anche Metro Boomin, Yung Lean, CA7RIEL & Paco Amoroso.

Il primo attore del cast di GTA 6 è stato svelato, ma in molti l'avevano già riconosciuto Il primo attore del cast di GTA 6 è stato svelato, ma in molto l'avevano già riconosciuto

Probabilmente pian piano sempre più artisti riceveranno il via libera da parte di Rockstar Games per pubblicare immagini e confermare la propria presenza nel gioco. Al momento comunque non abbiamo dettagli esatti sulla lista di tracce musicali che troveremo nel gioco: probabilmente dovremo aspettare ancora un po' (se non direttamente l'uscita) per avere un'idea precisa di cosa aspettarci.

Ricordiamo infine che Rockstar spiega perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse.

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