Rockstar inizia a svelare la colonna sonora di GTA 6: vari artisti pubblicano immagini del gioco

La compagnia ha iniziato a svelare alcuni dei nomi più importanti, facendo loro pubblicare alcune immagini dedicate a GTA 6 tramite Instagram.

GTA 6 sarà azione, narrazione e tanta musica, ma esattamente quali sono gli artisti inclusi all'interno dell'avventura di Rockstar Games ?

Alcuni degli artisti confermati fino a questo momento per GTA 6

Artisti come Travis Scott, Future e Morgan Wallen hanno pubblicato dei dettagli di alcune immagini di GTA 6. Tutte le immagini hanno lo stile di GTA 6 e quella pubblicata da Future include un'auto sportiva con una targa di Leonida, lo Stato fittizio all'interno del quale è ambientato il gioco, confermando così la provenienza. Travis Scott, in ogni caso, ha taggato Rockstar Games, togliendo qualsiasi dubbio a riguardo.

Qui sopra potete vedere alcuni degli artisti che hanno pubblicato immagini. Nella lista troviamo anche Metro Boomin, Yung Lean, CA7RIEL & Paco Amoroso.

Probabilmente pian piano sempre più artisti riceveranno il via libera da parte di Rockstar Games per pubblicare immagini e confermare la propria presenza nel gioco. Al momento comunque non abbiamo dettagli esatti sulla lista di tracce musicali che troveremo nel gioco: probabilmente dovremo aspettare ancora un po' (se non direttamente l'uscita) per avere un'idea precisa di cosa aspettarci.

Ricordiamo infine che Rockstar spiega perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse.