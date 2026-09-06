Rockstar spiega perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse

GTA 6 rappresenta un grande passo in avanti rispetto a GTA 5, come è facile intuire. Sono passate altre due generazioni nel frattempo, il pubblico è cambiato e il modo in cui si crea videogiochi è diverso.
Tutto questo ha avuto un impatto sull'opera, compreso sulle regole legate ai personaggi e ai loro comportamenti. Ad esempio, non potremo andare in giro per Vice City con le armi in bella vista, qualcosa che era permesso nei precedenti titoli.
Il commento di Rockstar Games
Parlando con TGG del motivo per cui è stato apportato questo cambiamento, Rob Nelson - co-capo di Rockstar Games e Development Lead di GTA 6 - ha fornito una risposta piuttosto schietta, spiegando che un'impostazione simile a GTA 5 potrebbe risultare poco coerente, considerando quanto sia credibile il resto del mondo di GTA 6.
"Non riteniamo che funzioni più a questa risoluzione e con la sofisticazione comportamentale che richiediamo dalla nostra popolazione ora", ha spiegato. "In GTA 5 puoi tirare fuori un fucile a pompa dal nulla davanti alla gente senza che ci sia alcuna reazione. Qui non funziona così."
"Puoi sempre tenere con te due pistole nascoste ogni volta che vuoi", ha continuato Nelson. "Puoi trasportare due armi lunghe e saranno visibili sulla schiena e in mano. Non puoi metterle entrambe sulla schiena: una va nella mano secondaria [e] una sulla schiena se vuoi portarne due. La gente reagirà vedendoti andare in giro in quel modo."
Nelson ha poi aggiunto che "gli NPC sono più sfaccettati rispetto al passato, quindi se hai semplicemente un'arma lunga sulla schiena, dovresti essere a posto. Se invece ne impugni una in mano, alla gente la cosa non piacerà, reagirà e inizierà ad allontanarsi da te."
Ricordiamo infine che il team di GTA 6 aveva pensato di creare 4 personaggi giocanti: vediamo perché ha ridotto a 2.