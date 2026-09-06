Rockstar spiega perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse

GTA 6 rappresenta un grande passo in avanti rispetto a GTA 5, come è facile intuire. Sono passate altre due generazioni nel frattempo, il pubblico è cambiato e il modo in cui si crea videogiochi è diverso.

Tutto questo ha avuto un impatto sull'opera, compreso sulle regole legate ai personaggi e ai loro comportamenti. Ad esempio, non potremo andare in giro per Vice City con le armi in bella vista, qualcosa che era permesso nei precedenti titoli.