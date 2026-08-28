Il team di GTA 6 aveva pensato di creare 4 personaggi giocanti: vediamo perché ha ridotto a 2

Finalmente abbiamo avuto modo di vedere in azione GTA 6, scoprendo vari nuovi dettagli sul mondo di gioco e su quanto potremo vivere a novembre su PS5 e Xbox Series X|S. Una delle cose che già sapevamo era la possibilità di controllare due personaggi, Jason e Lucia.

Non sapevamo però che inizialmente il team aveva pensato a una soluzione molto diversa.