Il team di GTA 6 aveva pensato di creare 4 personaggi giocanti: vediamo perché ha ridotto a 2

Finalmente abbiamo avuto modo di vedere in azione GTA 6, scoprendo vari nuovi dettagli sul mondo di gioco e su quanto potremo vivere a novembre su PS5 e Xbox Series X|S. Una delle cose che già sapevamo era la possibilità di controllare due personaggi, Jason e Lucia.
Non sapevamo però che inizialmente il team aveva pensato a una soluzione molto diversa.
Il commento degli autori di GTA 6
Secondo quanto indicato da IGN USA, Rob Nelson - co-capo di Rockstar North - ha dichiarato: "Dopo aver realizzato GTA 5, abbiamo valutato diverse opzioni: facciamo ancora più personaggi? Come diamo un seguito a tre protagonisti? Ora ne facciamo quattro?"
"Ma temevamo di diluire il tempo a disposizione del giocatore con ciascuno di essi e, di conseguenza, la connessione del giocatore con quei personaggi. Per questo abbiamo deciso di muoverci nella direzione di due personaggi legati da una relazione."
Il team ha infatti realizzato GTA 6 facendo in modo di dare sufficiente spazio a entrambi i personaggi, così da conoscerli e appassionarsi alla loro storia.
Ricordiamo infine che la presentazione completa di GTA 6 è ora su YouTube, per chi non l'ha vista su Netflix.