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La presentazione completa di GTA 6 è ora su YouTube, per chi non l'ha vista su Netflix

Se siete interessati a vedere la presentazione completa di GTA 6, ora potete farlo comodamente su YouTube, senza dover essere abbonati a Netflix.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/08/2026
Jason e Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Ieri, 27 agosto, Rockstar Games ha pubblicato la presentazione completa di GTA 6 tramite Netflix. Per poterla vedere in diretta era necessario avere un abbonamento (oppure seguire la nostra reaction in tempo reale su Twitch!), ma ora il problema non sussiste più.

Rockstar Games ha infatti pubblicato la presentazione su YouTube, come promesso, tramite il proprio canale ufficiale. Potete vederla qui sotto.

La presentazione completa di GTA 6 su YouTube

Chiamata semplicemente "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", la presentazione dura esattamente 26 minuti e 48 secondi. Il gameplay è stato completamente registrato tramite PS5. Ricordiamo che Rockstar Games e Sony hanno un accordo per il marketing del videogioco e, infatti, nella descrizione del video non viene minimamente citata la versione Xbox Series X|S.

Precisamente la descrizione recita: "Catturato interamente da filmati in-game su PlayStation 5, questo sguardo approfondito al prossimo Grand Theft Auto mostra l'evoluzione più grande e immersiva di sempre per la serie. Grand Theft Auto VI dà il meglio di sé su PlayStation 5. In arrivo il 19 novembre."

GTA 6 andrà a 30 FPS al lancio: Rockstar Games commenta una modalità a 60 FPS GTA 6 andrà a 30 FPS al lancio: Rockstar Games commenta una modalità a 60 FPS

Al momento della scrittura, circa quattro ore dopo la pubblicazione del video, la presentazione conta quasi 2,5 milioni di visualizzazioni e oltre 556.000 Mi Piace. I commenti su YouTube sono tutti molto positivi e vari utenti affermano che la qualità visiva del video su YouTube è superiore rispetto alla diretta su Netflix, quindi anche se avete già visto il tutto potreste rivederlo per godervelo al meglio.

Segnaliamo anche che in GTA 6 il denaro avrà un ruolo di maggiore importanza e le rapine saranno più profonde.

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