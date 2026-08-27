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In GTA 6 il denaro avrà un ruolo di maggiore importanza e le rapine saranno più profonde

In GTA 6 il denaro sarà più centrale che mai: rapine più profonde, scelte che influenzano il bottino e un sistema di furto d'auto più realistico renderanno ogni colpo più impegnativo e strategico.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/08/2026
Lucia e Jason in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Rockstar Games ha deciso di dare al denaro un ruolo molto più centrale in GTA 6 rispetto ai capitoli precedenti, arrivando persino a bloccare la progressione della storia finché il giocatore non avrà accumulato una certa somma.

Per farlo, sarà possibile dedicarsi a diverse attività criminali: dal classico furto e rivendita di auto alle rapine a negozi e attività commerciali, fino agli assalti alle banche e ai colpi più complessi.<

I tanti imprevisti del mestiere

Le rapine potranno essere affrontate da Jason o Lucia singolarmente, oppure in coppia. Ogni colpo offrirà approcci diversi, dove la scelta tra avidità e velocità diventa fondamentale. Usare esplosivi per aprire una cassaforte è più rapido, ma rischia di danneggiare il bottino; cercare la combinazione richiede più tempo e garantisce un guadagno maggiore, ma aumenta la possibilità che la polizia arrivi durante il colpo.

Nel frattempo le forze dell'ordine non resteranno passive: potranno adottare diverse tattiche e persino circondare l'edificio in attesa che il giocatore esca. Per questo molte location includono vie di fuga alternative, come ingressi sul retro.

Il mondo di GTA 6 sarà più reattivo: meno onnipotenza per il giocatore e nuove dinamiche di rischio Il mondo di GTA 6 sarà più reattivo: meno onnipotenza per il giocatore e nuove dinamiche di rischio

Una volta ottenuta la refurtiva, non basterà scappare: sarà necessario rivenderla a un ricettatore, proprio come in Red Dead Redemption 2. Esistono ricettatori specializzati in gioielli, ma anche in automobili. E proprio i furti d'auto, sulla carta meno impegnativi di una rapina, saranno più complessi e realistici: alcune vetture non potranno essere scassinate senza i giusti strumenti del mestiere, mentre altre potrebbero essere dotate di sistemi antifurto avanzati che richiederanno approcci diversi.

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