In GTA 6 il denaro avrà un ruolo di maggiore importanza e le rapine saranno più profonde

Per farlo, sarà possibile dedicarsi a diverse attività criminali : dal classico furto e rivendita di auto alle rapine a negozi e attività commerciali, fino agli assalti alle banche e ai colpi più complessi.<

Rockstar Games ha deciso di dare al denaro un ruolo molto più centrale in GTA 6 rispetto ai capitoli precedenti, arrivando persino a bloccare la progressione della storia finché il giocatore non avrà accumulato una certa somma.

I tanti imprevisti del mestiere

Le rapine potranno essere affrontate da Jason o Lucia singolarmente, oppure in coppia. Ogni colpo offrirà approcci diversi, dove la scelta tra avidità e velocità diventa fondamentale. Usare esplosivi per aprire una cassaforte è più rapido, ma rischia di danneggiare il bottino; cercare la combinazione richiede più tempo e garantisce un guadagno maggiore, ma aumenta la possibilità che la polizia arrivi durante il colpo.

Nel frattempo le forze dell'ordine non resteranno passive: potranno adottare diverse tattiche e persino circondare l'edificio in attesa che il giocatore esca. Per questo molte location includono vie di fuga alternative, come ingressi sul retro.

Una volta ottenuta la refurtiva, non basterà scappare: sarà necessario rivenderla a un ricettatore, proprio come in Red Dead Redemption 2. Esistono ricettatori specializzati in gioielli, ma anche in automobili. E proprio i furti d'auto, sulla carta meno impegnativi di una rapina, saranno più complessi e realistici: alcune vetture non potranno essere scassinate senza i giusti strumenti del mestiere, mentre altre potrebbero essere dotate di sistemi antifurto avanzati che richiederanno approcci diversi.