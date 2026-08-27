Il mondo di GTA 6 sarà più reattivo: meno onnipotenza per il giocatore e nuove dinamiche di rischio

Nel prossimo capitolo di Grand Theft Auto, i giocatori non saranno l'unica minaccia presente per le strade e il mondo di gioco reagirà in modo proporzionale al livello di caos generato. In una recente intervista, il co-responsabile dello studio Rockstar North, Rob Nelson, ha spiegato che il team di sviluppo ha voluto ricreare in GTA 6 quel senso di vulnerabilità già sperimentato dai giocatori nel mondo senza legge di Red Dead Redemption 2 .

Un mondo dinamico

La rottura rispetto al passato riguarda principalmente il bilanciamento delle forze in campo. "Nei giochi precedenti, si è eccessivamente potenti rispetto a tutti gli altri, a parte i poliziotti. Questo può essere divertente, ma non credo lo sia quanto avere un mondo in cui ci sono altre persone con i propri impulsi e in grado di agire contro di te", ha affermato Nelson. "Siete ancora potenti e capaci, ma non siete gli unici in grado di usare la violenza, gli unici ad avere armi o gli unici pazzi in circolazione. Questo rende il mondo molto più imprevedibile e interessante".

Il grado di spregiudicatezza rimarrà a discrezione del giocatore, ma le azioni avranno delle ripercussioni concrete, specialmente, sottolinea Nelson, "quando si va oltre il necessario in modo continuo". Le dichiarazioni dello sviluppatore suggeriscono la presenza di una sorta di sistema di difficoltà dinamica progettato per bilanciare l'esperienza, spingendo l'utente a valutare attentamente le proprie azioni. Sebbene in un titolo della serie GTA l'accesso a un vasto arsenale e a innumerevoli veicoli sia garantito, gli abitanti di Leonida risponderanno alle provocazioni se spinti al limite.

Le potenzialità di questo sistema sono già state in parte svelate dal lungo gameplay pubblicato su Netflix. Eventi come gare clandestine, rapine e furti di veicoli potranno prendere una piega imprevista se non gestiti con cautela. A questo si aggiunge un'intelligenza artificiale della polizia apparentemente più sofisticata, in grado di rintracciare i giocatori riconoscendo elementi specifici, come l'automobile utilizzata per la fuga.