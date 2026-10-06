Star Wars: Galactic Racer è disponibile da oggi al lancio anche su Amazon Luna per gli abbonati Prime

Il debutto al day-one su Amazon Luna senza costi aggiuntivi

La grande novità per gli utenti della piattaforma in cloud streaming di Amazon riguarda la disponibilità immediata della campagna per singolo giocatore per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, che potranno tuffarsi nell'azione fin dal primo giorno senza la necessità di possedere una console dedicata o di fare download.

In merito a questo importante traguardo, Jeff Gattis, Head of Gaming presso Amazon, ha dichiarato: "Abbiamo sempre creduto che i giocatori su Luna meritassero di entrare nell'azione fin dal primo giorno, e Star Wars: Galactic Racer rende questa visione una realtà per la prima volta. Gli utenti Luna possono tuffarsi oggi stesso nella campagna per singolo giocatore senza possedere una console o dover attendere un lungo download. E la parte migliore è che, se sono membri Prime, hanno già accesso al gioco senza costi aggiuntivi. È esattamente il tipo di esperienza che vogliamo offrire su Luna e pensiamo che i giocatori la adoreranno."