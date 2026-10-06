Star Wars: Galactic Racer è disponibile da oggi al lancio anche su Amazon Luna per gli abbonati Prime

Il giorno del debutto ufficiale di Star Wars: Galactic Racer è finalmente arrivato e c'è una novità dell'ultimo secondo. Il nuovo titolo di corse ad alta velocità ambientato nell'universo targato Star Wars fa il suo esordio in contemporanea mondiale anche su Amazon Luna.
A firmare il progetto è Fuse Games, studio di sviluppo fondato da veterani del genere automobilistico con alle spalle l'esperienza maturata su franchise iconici come Burnout e Need for Speed.
Per poter accedere al gioco, vi basterà seguire questo link.
Il debutto al day-one su Amazon Luna senza costi aggiuntivi
La grande novità per gli utenti della piattaforma in cloud streaming di Amazon riguarda la disponibilità immediata della campagna per singolo giocatore per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, che potranno tuffarsi nell'azione fin dal primo giorno senza la necessità di possedere una console dedicata o di fare download.
In merito a questo importante traguardo, Jeff Gattis, Head of Gaming presso Amazon, ha dichiarato: "Abbiamo sempre creduto che i giocatori su Luna meritassero di entrare nell'azione fin dal primo giorno, e Star Wars: Galactic Racer rende questa visione una realtà per la prima volta. Gli utenti Luna possono tuffarsi oggi stesso nella campagna per singolo giocatore senza possedere una console o dover attendere un lungo download. E la parte migliore è che, se sono membri Prime, hanno già accesso al gioco senza costi aggiuntivi. È esattamente il tipo di esperienza che vogliamo offrire su Luna e pensiamo che i giocatori la adoreranno."
Le modalità di gioco: Campagna, Arcade e Scenari
In Star Wars: Galactic Racer, i giocatori potranno seguire le vicende del pilota Shade o competere direttamente per stabilire chi sia il corridore più veloce della galassia. Attraverso la campagna principale sarà possibile personalizzare e potenziare il proprio veicolo, mettendosi alla prova in una serie di sfide volte a conquistare il titolo di campione della Galactic League.
Oltre alla storia principale, il titolo include altre due modalità di gioco:
- Modalità Arcade: sfide brevi e mirate in cui correre contro il tempo o completare specifici obiettivi su un determinato tracciato con un veicolo assegnato.
- Modalità Scenari: eventi più articolati che propongono sfide uniche, permettendo di affrontare gare complete con regolamenti e personaggi differenti.
Star Wars: Galactic Racer è disponibile a partire da oggi su Amazon Luna per tutti gli abbonati Prime nei paesi in cui il servizio è attivo. Ecco infine la nostra recensione di Star Wars: Galactic Racer.