E così, a tanti anni dall'ultima produzione simile, eccoci nuovamente alle prese con alcuni fra i più iconici veicoli di Guerre Stellari, che si confrontano nell'ambito del Campionato Galattico fra reattori perennemente surriscaldati, tornanti vertiginosi, pianeti inospitali e un'abbondante dose di velocità estrema, come da tradizione per la saga.

Star Wars: Galactic Racer risponde a un'esigenza precisa, vale a dire quella di rilanciare il genere dei giochi di corse ambientati nell'universo creato da George Lucas, e lo fa in una maniera per molti versi sorprendente. Gli sviluppatori di Fuse Games hanno infatti immaginato per questo gioco su licenza una struttura roguelite, fatta di percorsi differenti e potenziamenti casuali, ma anche di una sfida tutt'altro che banale.

Fra questi dialoghi ci sono naturalmente alcune sorprese e addirittura un'intera sezione di eventi flashback che riportano sullo schermo le gare fra sgusci, incontri inaspettati e piccoli approfondimenti pensati per donare alla narrazione una certa solidità.

Tanto ricco quanto arrogante e pronto a qualsiasi scorrettezza pur di raggiungere i propri scopi, Bool è diventato una spina nel fianco per l'organizzatore dell'evento, che decide dunque di reclutare il misterioso Shade perché partecipi alle gare del campionato e sconfigga il suo attuale dominatore; cosa che, a quanto pare, il pilota è ben disposto a fare per via di alcuni trascorsi che inizialmente non vengono rivelati.

Dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, la galassia è alla ricerca di un nuovo equilibrio e un imprenditore scaltro come Darius Pax non poteva che approfittare di questa situazione per dare vita al Campionato Galattico: un torneo a cui partecipano soltanto i piloti più abili e veloci , ma che da qualche tempo viene monopolizzato dal suo campione, Kestar Bool.

La novità della campagna roguelite

Realizzare un gioco di corse con una modalità principale che si limita a proporci una sequenza di sfide sarebbe stato francamente banale, pur tenendo conto dell'indubbio fascino che un'esperienza del genere acquisisce automaticamente laddove la si abbini all'universo di Star Wars; e così gli sviluppatori hanno pensato bene di introdurre qualcosa di nuovo e di inaspettato nella struttura di Galactic Racer.

I percorsi della campagna di Star Wars: Galactic Racer

Dopo aver scelto il nostro veicolo fra tre categorie differenti (Landspeeder, Speeder Bike e l'originale Skim Speeder), potremo infatti affrontare una campagna in tre atti che costituisce il fulcro del pacchetto e che ci vedrà selezionare per ogni pianeta percorsi differenti, che ci porteranno a cimentarci con tipologie di evento variabili: dalle gare tradizionali alle prove sul campo, dagli incontri misteriosi alla classica corsa a eliminazione.

Al termine di ogni sfida riceveremo una ricompensa in crediti proporzionata ai risultati, ma potremo anche scegliere uno fra tre potenziamenti per migliorare le diverse caratteristiche del nostro veicolo ed eventualmente ottenere uno degli oltre trecento componenti, classificati per grado, che andranno ad arricchire ulteriormente la nostra build, o magari nuove abilità speciali legate al personaggio.

La schermata iniziale delle abilità di Shade in Star Wars: Galactic Racer

Si tratta di un approccio che ricorda chiaramente roguelite come Hades e che rende ogni partita potenzialmente unica, enfatizzando questa idea attraverso l'impiego dei gettoni: determinate sconfitte potrebbero farcene perdere uno o magari potremmo schiantarci troppe volte durante una gara, nel qual caso sarà game over e dovremo ricominciare dall'inizio dell'atto.

L'impostazione risulta fin da subito fresca e accattivante, e la posta in gioco contribuisce ad aumentare la tensione durante la corsa, visto che anche un piccolo errore potrebbe determinare la sconfitta e obbligarci a ricominciare il capitolo da capo. Certo, magari la scelta di farci ripartire con un nuovo veicolo e perdere tutti i potenziamenti a ogni atto non troverà tutti d'accordo, ma anche quella ha un suo perché.

Durante la campagna di Star Wars: Galactic Racer si possono anche accettare gli incarichi di alcuni loschi sostenitori

La sensazione è che gli sviluppatori abbiano cercato di mettere insieme un impianto che fosse il più vario possibile perché consapevoli che l'attuale dotazione di pianeti (Jakku, Lantaana, Ando Prime, Derven Acos, Sentinel I e Crait), pur con tutti gli espedienti del caso (tracciati inversi, sezioni differenti, condizioni e luce variabili), non è sufficiente a impedire un certo senso di ripetitività, che infatti sopraggiunge dopo alcune ore.