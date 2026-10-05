Google Fitbit Edge: le nuove immagini svelano un prodotto che potrebbe conquistare molti utenti

Negli ultimi mesi sono emerse diverse indiscrezioni su un nuovo dispositivo Fitbit dotato di display , pensato come una via di mezzo tra il Fitbit Air e il Pixel Watch 5. Ebbene, sono state condivise diverse immagini che ci permettono di dare un'occhiata a quello che sarà il prossimo dispositivo, chiamato Fitbit Edge . Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali, ma considerando l'affidabilità della fonte, è possibile che il design mostrato nelle immagini possa corrispondere a quello definitivo.

Design e caratteristiche del nuovo dispositivo

Tra i principali punti chiave di questo dispositivo troviamo fino a 7 giorni di autonomia e l'accesso ad alcune app come YouTube Music, Google Maps e Trova il mio dispositivo. Si tratta comunque di una sorta di braccialetto fitness dal display compatto, in questo caso con una forma ovale e non rotonda.

Fitbit Edge

In modo analogo al Fitbit Charge, è possibile ricevere notifiche, ma ovviamente non aspettatevi funzionalità particolarmente recenti come quelle del Pixel Watch. Non mancano inoltre un GPS preciso, il riconoscimento automatico delle attività e il monitoraggio dell'altitudine tramite altimetro. Funzioni pensate per chi cerca un dispositivo dedicato al benessere e all'attività fisica, senza però ritrovarsi con la miriade di funzioni tipiche di uno smartwatch.

Ai lati troviamo un pulsante allungato, simile a quello del Fitbit Air, mentre sul retro sono presenti diversi sensori per il monitoraggio e un sistema a pinza che permette di sostituire facilmente il cinturino. Sappiamo, inoltre, che il Fitbit Edge sarà inizialmente disponibile nei colori nero, verde e arancione, ma successivamente potrebbero arrivare anche altre colorazioni.