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L'attore originale di Snake vuole fare un altro capitolo di Metal Gear Solid

L'attore e doppiatore giapponese di Snake vorrebbe realizzare un nuovo Metal Gear Solid e fa un appello a Konami e Hideo Kojima per poter proseguire la serie in qualche modo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/10/2026
La copertina di Metal Gear Solid

Akio Otsuka, l'attore originale di Snake, che dona la voce in giapponese al protagonista della serie, ha riferito durante una recente intervista di voler prendere parte a un nuovo capitolo di Metal Gear Solid, cercando di sensibilizzare i diretti interessati.

Non è una questione semplice, soprattutto dopo la famosa separazione tra l'autore Hideo Kojima e l'editore Konami, ma il publisher è ultimamente impegnato a rilanciare i suoi franchise storici, dunque potrebbe essere questo il periodo ideale per pensare a un possibile ritorno della saga stealth action.

I diritti della serie sono rimasti in mano a Konami, la quale finora non ha costruito granché come nuovi contenuti al riguardo, limitandosi a delle riedizioni dei capitoli storici come la Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 e Vol.2 e il remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Un desiderio diventato possibile?

L'unico capitolo originale uscito dopo il divorzio fra Kojima e Konami è stato Metal Gear Survive, il particolare survival non canonico ma incentrato sul medesimo universo della serie, il quale però è stato pesantemente criticato e sembra aver portato il publisher a evitare ulteriori iniziative originali.

Di fatto, la serie è ferma da oltre dieci anni, ovvero dall'uscita di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, l'ultimo diretto da Hideo Kojima, che poi ha preferito concentrarsi su altri titoli inediti con il suo team Kojima Productions.

Difficile pensare come possa essere raccolto l'appello di Otsuka nella situazione attuale, ma il fatto che Konami si stia genuinamente impegnando a rilanciare le sue serie potrebbe però rappresentare un ottimo punto di partenza.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 3 potrebbe includere Metal Gear Rising e The Phantom Pain Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 3 potrebbe includere Metal Gear Rising e The Phantom Pain

"Sarebbe bello se ne realizzassero un altro", ha riferito il doppiatore parlando di Metal Gear Solid e confermando che è una cosa che pensa davvero e seriamente, aggiungendo "Ci sono fan in tutto il mondo che lo aspettano con impazienza. Quindi realizziamo un altro Metal Gear per loro".

Nell'intervista, pubblicata dalla rivista giapponese Game's Talk, Otsuka sostiene di essere orgoglioso di aver preso parte a un'opera di un autore importante come Hideo Kojima, e in passato aveva riferito di non voler lavorare alla serie nel caso non fosse coinvolto direttamente l'autore originale.

Con lo scenario così cambiato, però, sembra che l'attore stia un po' rivedendo la sua posizione, o quantomeno potrebbe accettare il compromesso di un Metal Gear realizzato da altri, purché in qualche modo un nuovo capitolo possa essere sviluppato e portato ai fan in tutto il mondo.

Non è chiaro peraltro se Otsuka abbia mai espresso questo desiderio direttamente a Kojima, visto che alla domanda diretta sull'argomento si è limitato a ridere dicendo "Lascio che sia la vostra immaginazione a rispondere".

#Hideo Kojima #Konami
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