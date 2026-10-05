TV Philips 4K UltraHD da 75" al minimo storico su Amazon: offerta Prime anticipata

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore Philips 4K UltraHD da 75" a 493 € rispetto al prezzo mediano di 615,65 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound
Questo televisore 4K UltraHD rende ogni scena ancora più nitida e ogni colore più brillante, che si tratti di film o di videogiochi. Ciò si traduce in un'esperienza ancora più immersiva e soddisfacente. A contribuire è il motore Philips Pixel Precise Ultra HD, che ottimizza la qualità dell'immagine per restituire colori ancora più ricchi e movimento uniforme. Supporta inoltre HDR10 per immagini più luminose e Dolby Atmos per effetti sonori da cinema.
Il televisore si basa sulla piattaforma Titan OS e potrai accedere rapidamente alle tue applicazioni preferite in pochissimi istanti. Nel complesso si tratta quindi di un prodotto apprezzato. Puoi scoprire ulteriori dettagli sulle Offerte Prime in arrivo nel nostro aticolo dedicato.