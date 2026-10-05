Il mouse Corsair SABRE v2 PRO è su Amazon al minimo storico: costa 40 € in meno

Su Amazon è attualmente disponibile il mouse Corsair SABRE v2 PRO a 69,99 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Design leggero e precisione
Questo mouse pesa 36 g e contribuisce a un controllo confortevole e movimenti rapidi. Con l'hyperpolling a 8.000 Hz (dipende dalle specifiche della CPU) potrai sfruttare ogni millisecondo con la massima reattività e precisione, mentre il sensore Marksman S offre un tracciamento reale di 33.000 DPI, velocità di 750 IPS e accelerazione di 50 G. Il mouse è inoltre dotato di switch meccanici tattili personalizzati, classificati per un massimo di 100 milioni di clic, mentre la batteria wireless dura fino a 70 ore con una singola carica.
Si tratta quindi di un buon prodotto pensato per soddisfare diverse esigenze. Ricordiamo che stanno per arrivare le Offerte Prime di Amazon con tanti altri sconti di cui approfittare.