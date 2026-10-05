The Elder Scrolls 6 introdurrà i combattimenti navali? Sarebbe "naturale", dice il lead designer di Skyrim

In un'intervista concessa ai microfoni di GoHumanize, Nesmith ha spiegato come la serie non abbia mai integrato veri e propri veicoli in movimento , fatta eccezione per le carrozze impiegate per i viaggi rapidi. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare radicalmente, soprattutto se il titolo sarà ambientato nella regione dell'Iliac Bay, come ipotizzato da diverse teorie della community.

Un'innovazione paragonabile ai draghi di Skyrim

"Quale sarà la grande novità per The Elder Scrolls 6? Penso che le barche e potenzialmente anche i combattimenti navali siano la scelta più naturale."

Secondo Nesmith, l'introduzione della navigazione aprirebbe la strada a un'ampia serie di meccaniche di gioco, tra cui skill tree dedicati per camminare sull'acqua o potenziare i veicoli acquatici, oltre all'inserimento di magie e creature acquatiche inedite.

L'ex designer ritiene che un'innovazione di questo tipo sarebbe paragonabile al debutto dei draghi in Skyrim, permettendo di introdurre minacce come squali, kraken e la razza degli Elfi del Mare, da sempre presente nella lore ufficiale del franchise ma mai valorizzata in modo significativo nei capitoli principali.

"Ci si troverebbe di fronte a un'opportunità da sfruttare fino in fondo, perché le possibilità sono tantissime e credo che sarebbe molto stimolante anche per il team di sviluppo."