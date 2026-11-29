"Ogni giorno stiamo lavorando al gioco", ha spiegato Howard. "È il nostro focus principale. La maggior parte dello studio è impegnata su questo progetto . Stiamo realizzando moltissimi contenuti a un ritmo davvero buono e ci giochiamo ogni giorno".

Dopo oltre otto anni dall'annuncio con un breve teaser e un logo, Bethesda è tornata a parlare dello stato dei lavori di The Elder Scrolls 6: Sentinel . Pur senza condividere dettagli su gameplay, finestra di lancio o piattaforme, Todd Howard ha assicurato che lo sviluppo dell'attesissimo GDR procede secondo i piani e che il team è molto soddisfatto dei risultati ottenuti finora .

Hammerfell è stato uno dei pilastri dello sviluppo fin dalle prime fasi

Le dichiarazioni arrivano poche settimane dopo la conferma del titolo Sentinel e dell'ambientazione in Hammerfell, una delle regioni più iconiche del continente di Tamriel che abbiamo approfondito in uno speciale dedicato. A quanto pare, la scelta del teatro dell'avventura è stata presa moltissimo tempo fa ed è rimasta uno dei pilastri dello sviluppo fin dalle prime fasi.

"Lo sappiamo da moltissimo tempo: sarebbe stato Hammerfell, e sapevamo già quale sarebbe stato il gioco, così come i suoi temi e la sua storia", ha aggiunto Howard. "Partiamo sempre dal mondo di gioco. Cosa esplorerà il giocatore? Quale sarà il tono dell'avventura?".

Naturalmente restano ancora molti interrogativi senza risposta. Howard ha evitato di commentare eventuali meccaniche di gioco, la data di uscita e persino le piattaforme sulle quali arriverà Sentinel, tema particolarmente discusso dopo il cambio di strategia di Microsoft sul fronte delle esclusive. Tuttavia, Howard ha voluto lanciare comunque un messaggio rassicurante alla community: "L'unica cosa che posso dire è che siamo esattamente dove avevamo pianificato di essere. Siamo molto soddisfatti di come sta venendo fuori".

Per il momento, dunque, i fan dovranno armarsi di pazienza: Bethesda sembra finalmente pronta a mostrare più fiducia nei progressi di The Elder Scrolls 6, ma un'attesa ancora piuttosto lunga appare inevitabile. Infatti, dopo il recente reveal del titolo ufficiale, lo studio aveva precisato che passerà ancora del tempo prima di condividere ulteriori dettagli, un'indicazione che si aggiunge a delle recenti indiscrezioni di Jason Schreier di Bloomberg, secondo cui il lancio sarebbe ancora distante almeno un paio d'anni. Per il momento, dunque, i fan possono consolarsi con una certezza: Sentinel sta prendendo forma.