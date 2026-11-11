Skyrim compie 15 anni: con Bethesda impegnata su Sentinel, il miglior modo per celebrarlo è un'enorme mod

Betheda ha peraltro riferito di non avere novità in arrivo per The Elder Scrolls 6 in occasione dell'anniversario, limitandosi a ricordare la ricorrenza con degli sconti su Skyrim e una specie di lotteria su alcuni oggetti da collezione a tema, dunque non proprio delle grandi iniziative.

Oggi, 11 novembre, è il compleanno di The Elder Scrolls V: Skyrim , che quest'anno in particolare compie 15 anni , ma Bethesda non sembra essersi impegnata più di tanto nelle celebrazioni, ormai completamente presa dallo sviluppo di The Elder Scrolls VI: Sentinel, dunque il modo migliore per celebrare la ricorrenza è probabilmente una enorme mod, che ha ricevuto un grande aggiornamento .

La versione originale della mod espande la mappa esplorabile con l'aggiunta di Cyrodiil , la regione in cui è ambientato The Elder Scrolls IV: Oblivion , inserendo in questa nuove quest e tanti contenuti di gioco che espandono in maniera sostanziale l'esperienza.

Beyond Skyrim: Bruma 2.0 è la nuova versione della gigantesca mod che aggiunge già dalla sua versione originale una grande quantità di contenuti a Skyrim, apportando ulteriori miglioramenti e arricchendola di alcuni nuovi elementi.

Le novità introdotte

All'interno di Beyond Skyrim: Bruma 2.0 troviamo nuovi nemici da affrontare, ulteriori dungeon con diversi tipi di interni ed enigmi da risolvere, abiti, armi e armature, alcune delle quali dotate di animazioni ed effetti unici.

Inoltre, il sistema meteorologico è stato rivisto e alcune aree presentano un'illuminazione migliorata, con trappole e dettagli di sfondo più curati oltre a nuove località e punti di interesse da scoprire ed esplorare.

Troviamo poi altri tipi di cibo e ingredienti che possono essere utilizzati nelle nuove stazioni alchemiche e nei santuari daedrici, 30 nuovi libri da leggere e tanto altro.

Il livello di dettaglio grafico è stato migliorato per garantire un numero maggiore di poligoni in tutta la mod ma sul fronte del gameplay ci sono anche una serie di missioni, dialoghi e scene animate con voci che erano state rimosse dalla versione originale di Beyond Bruma.

La mod è inoltre giocabile sia su PC che su console attraverso la sezione ufficiale Creation gestita da Bethesda.