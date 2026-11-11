Skyrim compie 15 anni: con Bethesda impegnata su Sentinel, il miglior modo per celebrarlo è un'enorme mod

Oggi, 11 novembre, è il compleanno di The Elder Scrolls V: Skyrim, che quest'anno in particolare compie 15 anni, ma Bethesda non sembra essersi impegnata più di tanto nelle celebrazioni, ormai completamente presa dallo sviluppo di The Elder Scrolls VI: Sentinel, dunque il modo migliore per celebrare la ricorrenza è probabilmente una enorme mod, che ha ricevuto un grande aggiornamento.
Betheda ha peraltro riferito di non avere novità in arrivo per The Elder Scrolls 6 in occasione dell'anniversario, limitandosi a ricordare la ricorrenza con degli sconti su Skyrim e una specie di lotteria su alcuni oggetti da collezione a tema, dunque non proprio delle grandi iniziative.
Questo approccio ha consentito però alla community di mettersi al centro dell'attenzione, proponendo il modo migliore per ricordare il celebre gioco di ruolo open world con il lancio di un nuovo aggiornamento della mod Bruma.
Beyond Skyrim: Bruma 2.0
Beyond Skyrim: Bruma 2.0 è la nuova versione della gigantesca mod che aggiunge già dalla sua versione originale una grande quantità di contenuti a Skyrim, apportando ulteriori miglioramenti e arricchendola di alcuni nuovi elementi.
La versione originale della mod espande la mappa esplorabile con l'aggiunta di Cyrodiil, la regione in cui è ambientato The Elder Scrolls IV: Oblivion, inserendo in questa nuove quest e tanti contenuti di gioco che espandono in maniera sostanziale l'esperienza.
La versione 2.0 introduce anche altre novità, rendendo la mod un complemento davvero importante dello Skyrim originale, ampliandone i contenuti a dismisura.
Le novità introdotte
All'interno di Beyond Skyrim: Bruma 2.0 troviamo nuovi nemici da affrontare, ulteriori dungeon con diversi tipi di interni ed enigmi da risolvere, abiti, armi e armature, alcune delle quali dotate di animazioni ed effetti unici.
Inoltre, il sistema meteorologico è stato rivisto e alcune aree presentano un'illuminazione migliorata, con trappole e dettagli di sfondo più curati oltre a nuove località e punti di interesse da scoprire ed esplorare.
Troviamo poi altri tipi di cibo e ingredienti che possono essere utilizzati nelle nuove stazioni alchemiche e nei santuari daedrici, 30 nuovi libri da leggere e tanto altro.
Il livello di dettaglio grafico è stato migliorato per garantire un numero maggiore di poligoni in tutta la mod ma sul fronte del gameplay ci sono anche una serie di missioni, dialoghi e scene animate con voci che erano state rimosse dalla versione originale di Beyond Bruma.
La mod è inoltre giocabile sia su PC che su console attraverso la sezione ufficiale Creation gestita da Bethesda.