L'ex lead designer di Skyrim non vede l’ora di godersi The Elder Scrolls VI: Sentinel da giocatore

Una nuova esperienza per un ex veterano

Bruce Nesmith, ex lead designer di Skyrim e veterano di Bethesda, ha raccontato come intende vivere questa nuova esperienza da semplice giocatore. Nel corso di un'intervista rilasciata a The Examined Game su YouTube, si è mostrato particolarmente entusiasta all'idea di provare il nuovo capitolo. Del resto, sarà la prima volta dopo molti anni che potrà affrontare un gioco della serie senza aver contribuito direttamente al suo sviluppo.

"Penso che il giorno in cui uscirà The Elder Scrolls 6, sarò in prima fila per scaricarne una copia e non vedrò l'ora di giocarci, perché non ho ancora avuto modo di giocare a un titolo della serie The Elder Scrolls a cui non abbia lavorato", ha detto. Chiaramente la serie comprende alcuni dei migliori giochi mai realizzati, ma "quando sono usciti ne avevo già fino al collo", ha detto. "Ci avevo già dedicato 300-400 ore."

Ovviamente, poter vivere il gioco da semplice utente rappresenterà un'esperienza completamente diversa. Nesmith ha infatti ricordato quanto fosse impegnativo affrontare le prime fasi dello sviluppo, quando era necessario fare i conti con numerosi problemi e difetti da individuare e correggere. "Se avessi realizzato solo un gioco Bethesda, probabilmente la cosa mi darebbe un po' fastidio, ma ne ho realizzati tanti, quindi sono semplicemente entusiasta."

"Sono semplicemente felice. Ho lavorato a Oblivion. Ho lavorato a Skyrim. Ho lavorato a Fallout 3. Ho lavorato a Fallout 4. Ho lavorato a Starfield. Ho lavorato a tutti questi titoli. Ora ho l'opportunità di lavorare a un progetto in cui tutto sembra fresco e nuovo, e posso vedere come qualcun altro affronta le cose in modo diverso. Per quanto ci si sforzi di mantenere le cose fresche come esseri umani, si è comunque limitati in questo senso."

Nesmith ha infine concluso dicendosi entusiasta all'idea di lasciare spazio a un nuovo team di sviluppatori. A suo parere, è arrivato il momento giusto per affidare le redini del franchise ad altre persone, offrendo loro l'opportunità di dimostrare cosa siano in grado di realizzare e magari persino di fare meglio.