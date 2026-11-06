Di The Elder Scrolls VI: Sentinel non abbiamo visto quasi nulla, ma è già in vendita il merchandise ufficiale

Non con un nuovo trailer, una presentazione del gameplay o dettagli approfonditi sul gioco, bensì con una linea di merchandising ufficiale già disponibile sullo store della compagnia , nonostante del titolo si sia visto pochissimo e manchino probabilmente ancora alcuni anni al suo debutto nei negozi.

Probabilmente il gioco è ancora lontano dal debutto nei negozi

Nello specifico, Bethesda propone una felpa con cappuccio da 79,99 euro e una t-shirt da 41,99 euro. Si tratta di capi estremamente semplici e basilari, realizzati in tinta unita nera e caratterizzati unicamente dalla scritta "The Elder Scrolls VI: Sentinel" stampata sul fronte. Una scelta che sta facendo sorridere parte della community: a quasi dieci anni dall'annuncio del gioco, i fan possono già acquistare il merchandising ufficiale pur non avendo ancora visto personaggi, combattimenti o vere sequenze di gameplay.

In effetti le informazioni ufficiali su Sentinel restano estremamente limitate. Dopo anni di silenzio, Bethesda ha finalmente svelato il nome completo del progetto durante le celebrazioni per il 40° anniversario dello studio. L'annuncio è arrivato attraverso un breve teaser che non mostra alcuna scena di gioco, ma conferma quello che molti appassionati sospettavano ormai da tempo: l'avventura sarà ambientata a Hammerfell e avrà come riferimento principale la città-regno di Sentinel.

Chi sperava che l'annuncio del titolo ufficiale segnasse anche l'inizio di una campagna promozionale più sostanziosa e un lancio da qui a pochi mesi, tuttavia, potrebbe dover armarsi di ulteriore pazienza. Bethesda ha infatti dichiarato che passerà ancora del tempo prima di condividere nuove informazioni sul progetto. Un messaggio che sembra perfettamente in linea con quanto sostenuto dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier, secondo cui The Elder Scrolls VI sarebbe ancora distante almeno un paio d'anni dal lancio.

In altre parole, i fan avranno probabilmente tutto il tempo necessario per sfoggiare felpe e magliette ufficiali prima di mettere finalmente le mani sul gioco vero e proprio. Del resto, tra l'annuncio originale del 2018 e l'eventuale uscita potrebbero trascorrere oltre dieci anni, rendendo l'attesa per The Elder Scrolls VI una delle più lunghe nella storia di Bethesda.