Sopravvivenza nella terra desolata: Mad Max per PC e Mac crolla al prezzo di un caffè su Instant Gaming

Se volete esplorare un mondo post-apocalittico brutale a bordo di un bolide corazzato, su Instant Gaming è disponibile Mad Max in versione PC e Mac (Steam) a un prezzo ridotto all'osso. A fronte di un listino standard di 20 euro, lo store applica un ribasso del 93%, mostrando una cifra netta di 1,49 euro. Aggiungendo l'IVA al 22%, la spesa richiesta per l'acquisto sale a 1,82 euro, importo che fissa lo sconto effettivo al 91% e vi garantisce un risparmio reale di 18,18 euro. Per aggiungere la chiave digitale alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Rombo di motori e violenza tra le sabbie: l'open world di Avalanche su Steam

La vicenda mette i giocatori nei panni di Max Rockatansky, ex poliziotto solitario derubato della sua amata Interceptor dal signore della guerra Scabrous Scrotus. Lasciato a morire nel deserto, Max stringe un'alleanza con Chumbucket, un meccanico stravagante convinto che il protagonista sia una figura profetica. L'obiettivo primario diventa costruire da zero la Magnum Opus, una macchina da guerra in grado di attraversare le Terre Desolate per raggiungere le leggendarie Pianure del Silenzio. La mappa propone una distesa arida dominata da relitti arrugginiti, insediamenti fortificati scavati nella roccia e giacimenti di carburante contesi tra fazioni senza scrupoli.

Il cuore dell'esperienza poggia sui combattimenti automobilistici, veloci e feroci. Al volante della Magnum Opus si speronano i convogli nemici, si abbattono le torri di guardia con l'arpione pesante e si incendiano le carcasse avversarie tramite lanciafiamme laterali, con la possibilità di colpire a distanza i serbatoi usando un fucile da cecchino. Il telaio, le sospensioni, la corazza e il motore del veicolo sono interamente modificabili recuperando rottami metallici sparsi per l'ambientazione. Le fasi a terra riprendono un sistema di risse a mani nude fluido e pesante, dove contano il tempismo nei contrattacchi, l'uso di armi improvvisate e i colpi ravvicinati di doppietta per liberare gli avamposti fortificati e recuperare riserve vitali di cibo e acqua.

L'edizione proposta corrisponde al gioco completo per giocatore singolo. Riscattando la chiave su Steam, il titolo si associa in modo definitivo al vostro account con una licenza multipiattaforma compatibile con ambienti Windows, macOS e Linux. L'integrazione con la libreria Valve assicura il supporto completo ai comandi via mouse e tastiera o gamepad, la sincronizzazione dei progressi tramite salvataggi cloud e il tracciamento dei trofei interni.