Mad Max a meno di 2 euro su PC su Instant Gaming, prezzo da pazzi per l'open world di Avalanche

C'è un taglio netto sul prezzo di Mad Max in versione PC e Mac (Steam), ora acquistabile su Instant Gaming a 1,49 euro IVA esclusa. Una cifra che porta il totale a 1,82 euro IVA inclusa, partendo da un listino di 20 euro. L'offerta segna un -93% sul prezzo base IVA esclusa; considerando il totale IVA inclusa, lo sconto si attesta intorno al 91%, mantenendo comunque un livello estremamente elevato. A queste cifre, il gioco rientra nella fascia delle promozioni più aggressive viste di recente sulla piattaforma. Il costo finale resta sotto i 2 euro, una soglia che cambia completamente la percezione del valore per un open world completo e strutturato. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Un open world particolare

Sviluppato da Avalanche Studios, Mad Max propone un'esperienza basata su combattimenti corpo a corpo e veicolari in un mondo aperto desertico. Il titolo è uscito nel 2015, ma continua a mantenere una sua rilevanza grazie al gameplay diretto e alla forte componente di personalizzazione dei veicoli.

A questo prezzo, diventa un'opzione interessante anche per chi non lo aveva mai recuperato o vuole semplicemente aggiungerlo alla libreria. Qui trovate la nostra recensione.