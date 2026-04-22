Mad Max a meno di 2 euro su PC su Instant Gaming, prezzo da pazzi per l'open world di Avalanche

C'è un taglio netto sul prezzo di Mad Max in versione PC e Mac (Steam), ora acquistabile su Instant Gaming a 1,49 euro IVA esclusa. Una cifra che porta il totale a 1,82 euro IVA inclusa, partendo da un listino di 20 euro. L'offerta segna un -93% sul prezzo base IVA esclusa; considerando il totale IVA inclusa, lo sconto si attesta intorno al 91%, mantenendo comunque un livello estremamente elevato. A queste cifre, il gioco rientra nella fascia delle promozioni più aggressive viste di recente sulla piattaforma. Il costo finale resta sotto i 2 euro, una soglia che cambia completamente la percezione del valore per un open world completo e strutturato. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Un open world particolare
Sviluppato da Avalanche Studios, Mad Max propone un'esperienza basata su combattimenti corpo a corpo e veicolari in un mondo aperto desertico. Il titolo è uscito nel 2015, ma continua a mantenere una sua rilevanza grazie al gameplay diretto e alla forte componente di personalizzazione dei veicoli.
A questo prezzo, diventa un'opzione interessante anche per chi non lo aveva mai recuperato o vuole semplicemente aggiungerlo alla libreria. Qui trovate la nostra recensione.