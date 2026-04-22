Ecco the Dolphin: Complete annunciata, è una raccolta con due remaster e un nuovo gioco

Per il momento non sono state comunicate né la data di uscita né le piattaforme di riferimento, e l'annuncio non è stato accompagnato da trailer o immagini che permettano di valutare il lavoro di rimasterizzazione o dare un primo sguardo al nuovo episodio. Ulteriori informazioni verranno condivise prossimamente tramite il sito ufficiale .

A&R Atelier ha annunciato Ecco the Dolphin: Complete , una raccolta che include le versioni rimasterizzate dell'originale Ecco the Dolphin del 1992 e Ecco: The Tides of Time del 1994 , in aggiunta a un nuovo gioco completamente inedito .

I primi dettagli

Stando ai dettagli condivisi finora, il pacchetto include tutte le versioni di Ecco the Dolphin e Ecco: The Tides of Time, gli "originali, immutabili giochi dei primi anni '90, preservati ed esplorabili liberamente". Come accennato in precedenza, accanto ai classici, la raccolta introduce anche un nuovo gioco di Ecco sviluppato per l'era moderna, pensato per "intrecciare la storia della serie in un'unica esperienza coerente".

Un'immagine da Ecco the Dolphin

Ecco the Dolphin: Complete offre inoltre "supporto integrato per lo speedrunning, obiettivi e classifiche online". Sarà inclusa anche una modalità che permette di creare percorsi personalizzati permettono infatti di costruire e condividere con la community itinerari composti da qualsiasi combinazione di livelli provenienti da qualunque capitolo della serie.

Un elemento distintivo del progetto è il team di sviluppo: Ecco the Dolphin: Complete è infatti realizzato da membri originali del team degli anni '90, riuniti dopo oltre trent'anni. Tra loro c'è anche il creatore della serie, Ed Annunziata, insieme a componenti storici dei team di composizione, direzione artistica e programmazione. Come sottolinea la presentazione ufficiale, "nessun altro può realizzare questo gioco: le persone che hanno creato il mondo di Ecco, la sua musica, la sua atmosfera e i suoi misteri sono le stesse che lo stanno riportando in vita".