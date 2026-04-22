Where Winds Meet svela la data di uscita del capitolo finale dell'espansione Hexi

L'editore NetEase Games e lo sviluppatore Everstone Studio hanno annunciato la data di uscita del capitolo finale dell'espansione Hexi di Where Winds Meet .

Il trailer del capitolo finale dell'espansione Hexi di Where Winds Meet

Come è ovvio, i giocatori avranno modo di trovare nuove aree da esplorare: il team ha infatti promesso che l'espansione in totale avrebbe proposto ben 20 nuove sotto-regioni. Inoltre, possiamo aspettarci nuovi boss, considerando anche che soprattutto nel Capitolo 2 ne sono stati introdotti parecchi.

Non abbiamo una presentazione completa di quanto dobbiamo aspettarci dall'espansione, ma supponiamo ci sarà spazio per qualche nuova arma, così come nuove attività, missioni ed eventi a tempo limitato.

Una volta completata l'espansione Hexi, sarà il momento del Palazzo Imperiale, di cui però non sappiamo alcunché, se non che ci saranno un personaggio in stile marionetta (forse un nuovo boss?) e l'aggiunta dei pugnali come nuovo tipo di arma. Forse ci sarà spazio per scoprire qualcosa a riguardo al Summer Game Fest (che si terrà a giugno) condotto da Geoff Keighley.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Where Winds Meet.