Where Winds Meet annuncia la seconda espansione Imperial Palace e altre novità in arrivo

Il fulcro dell'annuncio è Imperial Palace , la seconda espansione maggiore dalla pubblicazione, attesa per la fine di maggio . Le prime sequenze dedicate alle novità sono state mostrate durante la presentazione e sono disponibili nel video qui sotto.

NetEase ed Everstone Studios hanno festeggiato il mezzo anniversario dell'action GDR Where Winds Meet presentando la roadmap dei contenuti in arrivo nelle prossime settimane e mesi , tra nuove aggiunte narrative, sistemi di gioco inediti e varie migliorie.

Il mondo di Where Winds Meet si espande con una nuova regione

Dopo la conclusione dell'arco narrativo di Hexi, la storia si sposterà nel cuore dell'impero, aprendo ai giocatori l'accesso a un'area completamente nuova: una gigantesca corte reale di un milione di metri quadrati, ricostruita nei minimi dettagli e solitamente preclusa ai comuni viaggiatori.

Secondo gli sviluppatori, la zona è vasta quanto la città di Kaifeng ed è popolata da oltre tremila NPC, con una fitta rete di fazioni, intrighi e dinamiche di corte. L'espansione permetterà di esplorare gli aspetti più segreti della vita imperiale, svelare cospirazioni radicate e instaurare legami con i membri della famiglia reale, preparando il terreno per sviluppi narrativi di grande portata.

Accanto all'espansione, Everstone ha illustrato anche altri contenuti in arrivo nei prossimi mesi. Il 19 maggio debutterà un cosmetico a tempo limitato dedicato al panda, acquistabile per 60 Echo Beads e disponibile per trenta giorni, un'iniziativa pensata anche per sensibilizzare sulla tutela della fauna. A giugno arriverà invece il sistema Homestead, che permetterà ai giocatori di stabilirsi a Qinghe, costruire la propria dimora e vivere una vita più tranquilla da maestro marziale in ritiro.

Nello stesso periodo verranno introdotte due nuove modalità: Martial Path Domain, un'esperienza cooperativa per cinque giocatori, e una seconda modalità ispirata agli extraction shooter, che porterà i Wanderer nelle tombe antiche per affrontare rivali e contendersi bottini rari. Durante l'estate farà il suo ingresso una nuova arma, i Gauntlet, pensata per un combattimento ravvicinato più fisico e diretto. In un aggiornamento successivo arriverà anche il Companion System, che introdurrà compagni animali dotati di personalità e dialoghi in evoluzione.