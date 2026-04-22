System Shock remake a poco più di 1 euro su PC: sconto quasi totale su Instant Gaming

Taglio drastico per System Shock in versione PC (Steam), ora disponibile su Instant Gaming a 1,06 euro IVA esclusa. Applicando l'IVA al 22%, il prezzo finale sale a 1,29 euro, a fronte di un listino di 40 euro. L'offerta segna un -97% sul prezzo ufficiale IVA esclusa, ma considerando il totale IVA inclusa, il ribasso rimane intorno al 97%, mantenendo comunque un livello tra i più alti osservabili su titoli di questo tipo. Il risultato è un prezzo finale poco sopra 1 euro, raro anche per produzioni indipendenti, figuriamoci per un remake completo. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Il ritorno di un classico

System Shock è il rifacimento moderno del celebre titolo del 1994, considerato uno dei capisaldi degli immersive sim. L'esperienza combina esplorazione, combattimento e narrativa ambientale, con una struttura che ha influenzato serie come BioShock.

Il remake aggiorna grafica e controlli mantenendo intatta l'impostazione originale, rendendolo accessibile anche a chi non ha mai giocato l'episodio storico. Qui la nostra recensione.