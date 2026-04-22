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System Shock remake a poco più di 1 euro su PC: sconto quasi totale su Instant Gaming

Il remake dello storico immersive sim scende al prezzo di un caffè, con un taglio che lo porta a 1,29 euro iva inclusa.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   22/04/2026
System Shock
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Taglio drastico per System Shock in versione PC (Steam), ora disponibile su Instant Gaming a 1,06 euro IVA esclusa. Applicando l'IVA al 22%, il prezzo finale sale a 1,29 euro, a fronte di un listino di 40 euro. L'offerta segna un -97% sul prezzo ufficiale IVA esclusa, ma considerando il totale IVA inclusa, il ribasso rimane intorno al 97%, mantenendo comunque un livello tra i più alti osservabili su titoli di questo tipo. Il risultato è un prezzo finale poco sopra 1 euro, raro anche per produzioni indipendenti, figuriamoci per un remake completo. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Il ritorno di un classico

System Shock è il rifacimento moderno del celebre titolo del 1994, considerato uno dei capisaldi degli immersive sim. L'esperienza combina esplorazione, combattimento e narrativa ambientale, con una struttura che ha influenzato serie come BioShock.

Il remake aggiorna grafica e controlli mantenendo intatta l'impostazione originale, rendendolo accessibile anche a chi non ha mai giocato l'episodio storico. Qui la nostra recensione.

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