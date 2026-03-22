La patch 2.1 del remake di System Shock allinea tutte le piattaforme alla stessa versione

Nightdive Studios ha annunciato che la versione 2.1 di System Shock è disponibile su tutte le piattaforme. L'aggiornamento, chiamato internamente "Parity Patch", è un traguardo importante per il gioco perché allinea tutte le piattaforme alla stessa versione. Gli sviluppatori hanno voluto ringraziare i fan di lunga data e i sostenitori della campagna Kickstarter per il supporto e la pazienza dimostrati negli anni.

Sul fronte tecnico e del gameplay, la patch introduce numerosi miglioramenti: il design dei livelli in Realspace e Cyberspace è stato rifinito con aggiustamenti all'equilibrio di gioco e all'illuminazione ed è stato perfezionato il sistema di mira usando un gamepad. Anche la sensibilità della telecamera è stata rivista, così come il menu di configurazione dei tasti, con l'azione "Usa Esplosivi" che è stata revisionata completamente.

Dal punto di vista audio e video, è stato migliorato il sistema di musica dinamica, in particolare per le tracce che si ascoltano durante l'esplorazione. Inoltre, ora il volume della musica e degli effetti sonori viene ridotto automaticamente durante la riproduzione degli audio diari. Insomma, si è lavorato molto sulla colonna sonora, ma non solo visto il miglioramento di alcune texture grazie ai feedback della comunità. In particolare l'utente Vikxen pare essere stato particolarmente attivo, tanto da meritare dei ringraziamenti pubblici.

Tra le altre correzioni degne di nota: il fix dell'achievement "Ti rivedrò ancora, Hacker", la risoluzione di problemi con le schermate di avvio e morte su risoluzioni diverse dal 1080p, la correzione di errori tipografici in diari audio, email e sottotitoli, e il miglioramento dei monitor della stazione affinché riflettano correttamente il mondo di gioco. Infine, è stata ridotta la salute del cyberstinger, aggiunto uno slider per la sensibilità del cursore MFD e corretti diversi errori nei tag identificativi dei sostenitori Kickstarter.