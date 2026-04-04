Lanciata la demo del remake di System Shock per Nintendo Switch 2

Se possedete una Switch 2 e stavate aspettando l'occasione giusta per mettere le mani sul remake di System Shock, ci sono ottime notizie: Nightdive Studios ha appena pubblicato una demo gratuita del gioco sull'eShop dell'ultima console di Nintendo. Il lancio della versione di prova arriva dopo un recente aggiornamento per Nintendo Switch 1 e 2 che ha introdotto massicci miglioramenti alle performance, rendendo l'esperienza nettamente superiore e più godibile rispetto al lancio. Insomma, è un ottimo modo per provare la versione migliore del gioco.