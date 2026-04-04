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Lanciata la demo del remake di System Shock per Nintendo Switch 2

Il remake di System Shock sta per arrivare anche su Nintendo Switch 2, dove intanto è finalmente possibile provare la demo ufficiale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/04/2026
Una delle creature di System Shock
System Shock
System Shock
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Se possedete una Switch 2 e stavate aspettando l'occasione giusta per mettere le mani sul remake di System Shock, ci sono ottime notizie: Nightdive Studios ha appena pubblicato una demo gratuita del gioco sull'eShop dell'ultima console di Nintendo. Il lancio della versione di prova arriva dopo un recente aggiornamento per Nintendo Switch 1 e 2 che ha introdotto massicci miglioramenti alle performance, rendendo l'esperienza nettamente superiore e più godibile rispetto al lancio. Insomma, è un ottimo modo per provare la versione migliore del gioco.

Un gioco migliorato

Parlando della patch, questa è stata applicata su tutte le piattaforme disponibili per eliminare i bug rimanenti, ma è sulle console di Nintendo ad aver dato il meglio di sé.

Systemshock 05

Dopo l'applicazione, su Nintendo Switch 1 System Shock gira fino a 900p in modalità docked e 720p in portatile, puntando in entrambi i casi ai 30fps, mentre su Switch 2, la risoluzione è di 1440p in modalità docked e 1080p in modalità portatile, ed entrambe girano ora a 60fps stabili.

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Insomma, alla luce di questi significativi passi avanti sul fronte dell'ottimizzazione, la nuova demo rappresenta l'occasione ideale: sia per chi vuole dare una seconda possibilità al gioco dopo le incertezze del lancio, sia per chi si avvicina per la prima volta agli oscuri e affascinanti corridoi della Stazione Citadel, dove l'intelligenza artificiale impazzita Shodan vi sta aspettando.

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