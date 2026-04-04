Tutto ciò che sappiamo sulla nuova Apple TV: cosa cambierà e cosa resterà invariato

Tutti i possibili cambiamenti

Partiamo dagli elementi che dovrebbero restare invariati, come il design. Anche quest'anno Apple TV dovrebbe mantenere la stessa estetica e colorazione nera, quindi non cambierà nulla in termini di design. Tra le vere novità possiamo aspettarci il chip A17 Pro, già utilizzato su iPhone 15 Pro, rispetto all'attuale A15 Bionic. Ciò significa che l'utente potrà usufruire di maggiore velocità ed efficienza, quindi godere di un'esperienza ancora più funzionale. Non è escluso che Apple possa adottare anche un chip più recente come l'A18 o A19, ma ovviamente si tratta di semplici ipotesi da prendere con le pinze.

Apple TV

La protagonista per eccellenza sarà sicuramente la nuova Siri con le sue funzionalità. A confermare queste informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple TV è "legata a nuove funzionalità di intelligenza artificiale", a quanto pare rinviate a settembre 2026. Lato connettività, si parla del chip N1 con supporto Wi-Fi 7, oltre a Bluetooth 6 per collegare dispositivi come controller o auricolari.