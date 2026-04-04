Tutto ciò che sappiamo sulla nuova Apple TV: cosa cambierà e cosa resterà invariato

Da diverso tempo circolano voci su una Apple TV aggiornata, in vista soprattutto della nuova Siri. Purtroppo, però, a causa dei diversi rallentamenti, dovremmo attendere ancora alcuni mesi. In base alle indiscrezioni trapelate finora, riepiloghiamo le possibili novità che possiamo aspettarci.
Tutti i possibili cambiamenti
Partiamo dagli elementi che dovrebbero restare invariati, come il design. Anche quest'anno Apple TV dovrebbe mantenere la stessa estetica e colorazione nera, quindi non cambierà nulla in termini di design. Tra le vere novità possiamo aspettarci il chip A17 Pro, già utilizzato su iPhone 15 Pro, rispetto all'attuale A15 Bionic. Ciò significa che l'utente potrà usufruire di maggiore velocità ed efficienza, quindi godere di un'esperienza ancora più funzionale. Non è escluso che Apple possa adottare anche un chip più recente come l'A18 o A19, ma ovviamente si tratta di semplici ipotesi da prendere con le pinze.
La protagonista per eccellenza sarà sicuramente la nuova Siri con le sue funzionalità. A confermare queste informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple TV è "legata a nuove funzionalità di intelligenza artificiale", a quanto pare rinviate a settembre 2026. Lato connettività, si parla del chip N1 con supporto Wi-Fi 7, oltre a Bluetooth 6 per collegare dispositivi come controller o auricolari.
Disponibilità e prezzo
Il debutto effettivo dipende probabilmente dalla nuova Siri: qualsiasi ulteriore rallentamento potrebbe continuare a mettere in pausa l'arrivo del nuovo dispositivo. Se le cose dovessero andare secondo i piani, l'assistente verrà integrato in iOS 27, quindi Apple TV dovrebbe arrivare da settembre in poi.
Per il momento si parla anche di una possibile versione economica del prodotto, dato che circolano voci su un calo dei prezzi. Secondo le indiscrezioni, Apple potrebbe presentare due modelli distinti: uno di fascia alta e uno più economico, ovviamente con specifiche tecniche inferiori. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni più concrete.