Metal Gear Solid e i classici PS1 sbarcano in Realtà Virtuale grazie a un nuovo emulatore

Un nuovo e ambizioso progetto di emulazione sta per tentare qualcosa di unico: farci giocare con i titoli della prima PlayStation in realtà virtuale , chiaramente utilizzando un visore dedicato. Giusto dire che non si parla di supporto per tutti i giochi, ma solo di alcuni selezionati per cui si è lavorato nello specifico. Del resto, estenderlo a tutti non avrebbe molto senso, vista la varietà del catalogo della console.

Metal Gear Solid

A mostrare i primi risultati dell'emulatore è stato il canale YouTube di VRified Games, che ha pubblicato un filmato in cui si vede Metal Gear Solid girare sul nuovo software. Stando a quanto dichiarato, l'emulatore sarà in grado di offrire modalità di gioco sia in prima che in terza persona, arricchite dal 3D stereoscopico e dal tracciamento della testa a sei gradi di libertà (6 DOF).

Naturalmente, il progetto è ancora in pieno sviluppo e presenta qualche inevitabile spigolosità tecnica. Nel video mostrato, infatti, i movimenti della visuale risultano a scatti. Il problema nasce da una discrepanza tecnica: il frame rate originale del gioco è bloccato a 30fps, mentre il tracciamento del visore VR viaggia a 90fps. A questo proposito, lo sviluppatore ha ammesso candidamente: "È ancora un bel rompicapo che sto cercando di risolvere".

Se l'impresa dovesse andare in porto e i problemi di fluidità venissero superati, si aprirebbero scenari affascinanti per rivivere in modo del tutto inedito tanti titoli dell'era PlayStation. Certo, c'è sempre la possibilità che, passato l'entusiasmo iniziale, si rivelino tutt'altro che esaltanti, visto che non sono stati progettati per queste periferiche. Ma il gioco vale la candela, come si suol dire.

Al momento l'emulatore è in fase di sviluppo esclusivamente per PC, ma VRified Games ha già anticipato che in futuro potrebbe arrivare anche una versione ottimizzata per i visori Meta Quest.