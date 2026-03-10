Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Pubblicato il 28 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam), il remake aveva raggiunto il milione di copie tra spedite e digitali nella settimana di lancio , a cui si è aggiunto un altro milione nei sei mesi successivi.

Konami ha annunciato che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha superato quota 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo, secondo i dati aggiornati al 17 febbraio.

Un remake per far conoscere il franchise a nuovi giocatori

Per chi non lo sapesse, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il rifacimento del terzo capitolo della serie Solid, uscito originariamente nel 2004 e incentrato su Naked Snake. Sviluppato da Virtuos Studios, punta a essere il più fedele possibile all'opera originale in termini di gameplay, storia, doppiaggio e contenuti, mentre sul fronte tecnico offre una ricostruzione completa tramite Unreal Engine 5.

Il nuovo motore ha permesso di rinnovare ambientazioni e modelli, al netto di alcune limitazioni dovute al design originale dell'epoca, come la vetusta suddivisione in aree con caricamenti. Non mancano ritocchi al gameplay: animazioni più naturali, movimenti aggiuntivi come la camminata accovacciata e lo strisciare sulla schiena, oltre a un sistema CQC ampliato.

Il progetto rientra nella strategia di Konami di riportare Metal Gear sotto i riflettori, affiancato dalla Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 e dal Vol. 2 in arrivo il 26 agosto, che includerà le remaster di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker.