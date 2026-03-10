Animalkind ha una data di uscita in accesso anticipato, è un town-builder cooperativo con adorabili cuccioli

L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer , che mette in risalto le dinamiche di questa rilassante avventura cooperativa con elementi da town‑builder, dove impersoniamo adorabili animali in grado di pilotare mech per esplorare e costruire.

Uncommon Games ha annunciato che Animalkind entrerà presto in accesso anticipato : il debutto su Steam è fissato per il prossimo 30 marzo , con i feedback della community che aiuteranno gli sviluppatori a identificare e correggere i bug, bilanciare i contenuti e tarare l'esperienza a mano a mano che il titolo verrà aggiornato fino alla versione 1.0.

Cos'è Animalkind?

Presentato al PC Gaming Show dello scorso dicembre, Animalkind combina atmosfere e musiche rilassanti, esplorazione e costruzione di città in un'unica esperienza open world, giocabile da soli o in compagnia di fino a tre amici tramite la modalità cooperativa. Nel gioco i protagonisti sono dei gatti, cani, procioni e altri adorabili animali, scoprono antichi mech che possono utilizzare per esplorare il mondo e dare vita al proprio villaggio.

L'esperienza punta sulla creatività: raccoglieremo materiali, costruiremo case, strutture e arredi, modelleremo il terreno e sceglieremo tra diversi biomi. L'uso dei mech è centrale sia nelle fasi esplorative sia in quelle di costruzione, offrendo un tocco distintivo rispetto ad altri titoli del genere.

Se volete farvi un'idea di Animalkind prima del debutto in accesso anticipato, ricordiamo che è disponibile anche una demo gratuita. Potrete scaricarla dalla pagina Steam del titolo, a questo indirizzo.