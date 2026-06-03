Commodore non può vivere solo di nostalgia: presto un nuovo annuncio

A seguito del riscontro ottenuto dal Commodore 64 Ultimate , che ha recentemente superato le 30.000 unità prodotte, l'azienda è in procinto di annunciare il suo prossimo progetto . Come chiarito dal CEO Christian Simpson in un video pubblicato sui canali social ufficiali, non si tratterà dell'atteso Commodore 64C Ultimate, già confermato in precedenza, ma di un prodotto interamente nuovo e orientato al futuro.

Guardare al futuro

L'iniziativa segna un cambio di passo per la società, volto a diversificare il proprio catalogo. "Ci sono molte persone che affermano giustamente, come ho fatto io, che Commodore non può sopravvivere solo di nostalgia," ha spiegato Simpson nel suo intervento. "So che non possiamo accontentare tutti, ma dobbiamo essere un po' coraggiosi se vogliamo che Commodore duri nel tempo. Ho sempre detto che avremmo lanciato a turno alcuni prodotti 'retro' e prodotti 'del futuro', e quindi ora stiamo camminando verso il futuro".

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In merito alle caratteristiche del nuovo hardware, Simpson ha voluto precisare la natura del progetto, descrivendolo come "uno strumento per le masse, non una trappola tesa dalle élite per estrarre i nostri dati e rubare la nostra attenzione", suggerendo quindi una particolare attenzione alla privacy dell'utente e un distacco dalle attuali dinamiche di profilazione digitale.

Nel delineare la visione a lungo termine della società, il CEO ha identificato tre obiettivi principali: la "conservazione", portata avanti tramite il progetto C64 Ultimate; l'"espansione", attraverso lo sviluppo dell'ecosistema C64 con nuove periferiche, accessori e software; e infine l'"immaginazione".

Riferendosi proprio a quest'ultimo punto, Simpson ha dichiarato: "È qui che le cose si fanno davvero interessanti". Ha poi aggiunto un commento sulla direzione di sviluppo intrapresa dal team: "Tutto ciò che abbiamo fatto finora si è concentrato sui richiami a ciò che Commodore ha fatto in passato, ma molto presto riprenderemo da dove Commodore si era fermata negli anni '90, in un modo che potrebbe farvi impazzire un po'. Ma è importante sottolineare che ogni era della tecnologia ha bisogno di aziende disposte a tentare un approccio diverso. E tutto ciò che posso dire è che questa filosofia è ancora saldamente al centro di Commodore".

La presentazione ufficiale del nuovo prodotto, precedentemente anticipata da un breve messaggio sui social media dell'azienda, è stata fissata per il 16 giugno.