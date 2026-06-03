Apple ha svelato i vincitori degli Apple Design Awards 2026: c'è anche un'app italiana

Tramite il proprio sito ufficiale, Apple ha svelato al mondo quali sono i vincitori degli Apple Design Awards 2026 . 12 app e videogiochi sono stati premiati all'interno di sei categorie, partendo da 36 finalisti.

La lista dei vincitori

Ecco la lista delle categorie e dei giochi che hanno vinto:

Divertimento - grug di Ocho (Paesi Bassi)

Divertimento - Is This Seat Taken? di Poti Poti Studio (Spagna)

Inclusione - Guitar Wiz di Bijoy Thangaraj (India)

Inclusione - Pine Hearts di Hyper Luminal Games Limited (Regno Unito)

Innovazione - NBA: Partite & Risultati LIVE di NBA Media Ventures, LLC (Stati Uniti)

Innovazione - Blue Prince di Dogubomb (Stati Uniti)

Interazione - Moonlitt: posizione della luna di Flipping Hues Srls (Italia)

Interazione - Sago Mini Jinja's Garden di Sago Mini (Canada)

Impatto sociale - Primary: News in Depth di Wood Metal Rocks LLC (Stati Uniti)

Impatto sociale - Consume Me di Jenny Jiao Hsia e AP Thomson (Stati Uniti)

Grafica - Tide Guide: Charts & Tables di Condor Digital (Stati Uniti)

Grafica - Cyberpunk 2077: Ultimate di CD Projekt S.A. (Polonia)

Cyberpunk 2077: Ultimate è uno dei vincitori

"Le app e i giochi che hanno vinto gli Apple Design Awards di quest'anno sono una testimonianza esemplare di come gli sviluppatori stiano creando esperienze eccezionali", ha detto Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations.

"Che si tratti di funzioni intuitive o di un'esperienza di gioco avvincente, queste app e giochi rappresentano il meglio di ciò che la nostra piattaforma è in grado di offrire. Siamo incredibilmente orgogliosi di celebrare il lavoro di questi team per il loro impegno nell'arricchire la vita delle persone in tutto il mondo".

Segnaliamo infine che Apple starebbe lavorando a una nuova protezione anti-furto simile ad Android.