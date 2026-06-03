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Il processore AMD Ryzen 7 9700X è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo il processore AMD Ryzen 7 9700X a prezzo scontato. Con questi codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/06/2026
Processore AMD Ryzen 7 9700X

Il processore AMD Ryzen 7 9700X è attualmente su AliExpress a 214,10 €, ma con i codici SSIT20, MULTI20 o ITSS20 potrai risparmiare altri 20 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount potrai risparmiare ulteriori 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ottime prestazioni e buona efficienza energetica

Il processore si basa su architettura Zen 5 e garantisce prestazioni ottime, nonché una buona efficienza energetica. Si tratta di un prodotto che ti permetterà di gestire qualsiasi attività senza problemi, che si tratti di multitasking o di carichi di lavoro pesanti, grazie a un TDP di 65 W e a una cache L3 da 40 MB. Inoltre, è presente un chip grafico integrato AMD RDNA 2. Nel complesso, è un prodotto progettato per durare generazioni.

AMD Ryzen 7 9700X
AMD Ryzen 7 9700X

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