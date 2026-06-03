Il processore AMD Ryzen 7 9700X è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

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Ottime prestazioni e buona efficienza energetica
Il processore si basa su architettura Zen 5 e garantisce prestazioni ottime, nonché una buona efficienza energetica. Si tratta di un prodotto che ti permetterà di gestire qualsiasi attività senza problemi, che si tratti di multitasking o di carichi di lavoro pesanti, grazie a un TDP di 65 W e a una cache L3 da 40 MB. Inoltre, è presente un chip grafico integrato AMD RDNA 2. Nel complesso, è un prodotto progettato per durare generazioni.
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