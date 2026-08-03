La tastiera Glorious con tasti MX intercambiabili e illuminazione RGB è in promo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della tastiera Glorious: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo finale di 44,99€ (poco più di 2€ rispetto al minimo storico) . Acquistala direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: La tastiera da gaming Glorious è progettata per offrire un'esperienza di gioco precisa, silenziosa e altamente personalizzabile , combinando un formato compatto con tutte le funzionalità necessarie per i giocatori più esigenti.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Uno dei principali punti di forza è l'elevata possibilità di personalizzazione: è possibile sostituire tasti, cavi e manopole utilizzando accessori Glorious o set compatibili con gli switch MX standard. Si distingue, inoltre, per essere una delle prime tastiere con keycap intercambiabili compatibili con le normali basi MX, offrendo ampia libertà nella configurazione estetica e funzionale.

L'illuminazione RGB a 10 zone permette di creare effetti luminosi personalizzati e coordinare la tastiera con il resto della postazione da gioco. La certificazione IP57 contro polvere e acqua garantisce una maggiore protezione dagli imprevisti quotidiani, mentre gli switch gaming silenziosi e reattivi assicurano rapidità nei comandi e una durata fino a 20 milioni di pressioni.