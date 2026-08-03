Il box office italiano segna il miglior luglio di sempre grazie a Odissea e Spider-Man: Brand New Day

Il box office italiano sta vivendo un momento storico. Grazie alla spinta combinata di Odissea e Spider-Man: Brand New Day, luglio 2026 è ufficialmente diventato il miglior luglio di sempre da quando esiste il rilevamento Cinetel. Il totale annuo è ormai vicino ai 50 milioni di presenze, con ottime possibilità di chiudere il 2026 ai livelli pre‑Covid.

A trainare i numeri del mese - e dell'intero anno - è Odissea di Christopher Nolan, che ha raggiunto 37 milioni di euro e 4,4 milioni di spettatori dal 16 luglio, risultando al momento il film di maggior successo del 2026 in Italia.

Spider-Man: Brand New Day sembra però destinato a superarlo a breve: il nuovo capitolo ha debuttato con quasi 16 milioni di euro e 2 milioni di spettatori nel primo fine settimana, piazzandosi già al quarto posto tra le pellicole di maggior successo dell'anno nel nostro Paese. È lecito dunque aspettarsi un sorpasso da qui a breve.