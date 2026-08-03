Il box office italiano segna il miglior luglio di sempre grazie a Odissea e Spider-Man: Brand New Day

Il box office italiano sta vivendo un momento storico. Grazie alla spinta combinata di Odissea e Spider-Man: Brand New Day, luglio 2026 è ufficialmente diventato il miglior luglio di sempre da quando esiste il rilevamento Cinetel. Il totale annuo è ormai vicino ai 50 milioni di presenze, con ottime possibilità di chiudere il 2026 ai livelli pre‑Covid.
A trainare i numeri del mese - e dell'intero anno - è Odissea di Christopher Nolan, che ha raggiunto 37 milioni di euro e 4,4 milioni di spettatori dal 16 luglio, risultando al momento il film di maggior successo del 2026 in Italia.
Spider-Man: Brand New Day sembra però destinato a superarlo a breve: il nuovo capitolo ha debuttato con quasi 16 milioni di euro e 2 milioni di spettatori nel primo fine settimana, piazzandosi già al quarto posto tra le pellicole di maggior successo dell'anno nel nostro Paese. È lecito dunque aspettarsi un sorpasso da qui a breve.
I tanti primati di Spider-Man: Brand New Day in Italia
Il nuovo film con protagonista Tom Holland ha anche registrato il miglior esordio italiano di sempre per un titolo dedicato all'Uomo Ragno, conquistando anche una lunga serie di altri primati: miglior weekend di esordio per un film uscito a luglio, miglior debutto per un film Marvel uscito in un weekend non festivo, miglior weekend di esordio per un film su un solo supereroe, secondo miglior weekend di esordio per un titolo statunitense dal 2021 e per un film Marvel, terzo miglior weekend di esordio di sempre per un titolo statunitense, oltre al miglior weekend di esordio della saga di Spider-Man e per un film Sony Pictures.
Il successo è altrettanto travolgente a livello globale: Brand New Day ha incassato 932 milioni di dollari nel weekend d'esordio, diventando il secondo miglior debutto della storia dietro Avengers: Endgame. Un risultato che sta avendo effetti anche fuori dal cinema, con un'impennata nelle vendite dei videogiochi di Insomniac Games su Steam.