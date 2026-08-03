Marvel's Spider-Man 1 & 2 tornano nella top 10 di Steam grazie al successo del film Brand New Day e i saldi

Con un debutto da capogiro, ben 927 milioni di dollari nel primo fine settimana, Spider-Man: Brand New Day è già uno dei film di maggior successo di sempre. E il fenomeno sta trascinando con sé anche i videogiochi di Insomniac Games: Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man 2 stanno infatti vivendo un nuovo picco di popolarità su Steam.
Complice anche la serie di sconti lanciata da PlayStation poco prima dell'arrivo del film nelle sale, entrambi i titoli sono rientrati nella top 10 italiana e globale del negozio digitale di Valve, un tempismo che difficilmente può essere considerato casuale.
Le offerte saranno valide fino al 6 agosto
Nel momento in cui scriviamo, Marvel's Spider-Man Remastered occupa la quinta posizione nella classifica italiana di Steam, seguito da Marvel's Spider-Man 2 al settimo posto. A livello globale, il sequel mantiene lo stesso piazzamento, mentre il primo capitolo scende leggermente al nono posto.
Come accennato, il merito di questo ritorno di fiamma è probabilmente da attribuire al successo di Brand New Day, ma gli sconti dedicati al franchise su Steam hanno certamente contribuito: il primo capitolo è proposto a 23,99 euro, mentre Miles Morales scende a 19,99 euro (entrambi con sconto del 60%). Marvel's Spider-Man 2 è invece disponibile a 40,19 euro, con una riduzione del 33%.
Se siete interessati, trovate la pagina dedicata alle offerte sul franchise a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino al 6 agosto. Offerte simili sono state lanciate anche per PS5 con gli Sconti Estivi del PlayStation Store.