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Marvel's Spider-Man 1 & 2 tornano nella top 10 di Steam grazie al successo del film Brand New Day e i saldi

Il successo travolgente di Spider-Man: Brand New Day e gli sconti dedicati al franchise riportano Marvel's Spider-Man Remastered e Spider-Man 2 nella top 10 di Steam, con un forte incremento di vendite sia in Italia che nel resto del mondo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/08/2026
Spider-Man in Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man
Marvel's Spider-Man
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Con un debutto da capogiro, ben 927 milioni di dollari nel primo fine settimana, Spider-Man: Brand New Day è già uno dei film di maggior successo di sempre. E il fenomeno sta trascinando con sé anche i videogiochi di Insomniac Games: Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man 2 stanno infatti vivendo un nuovo picco di popolarità su Steam.

Complice anche la serie di sconti lanciata da PlayStation poco prima dell'arrivo del film nelle sale, entrambi i titoli sono rientrati nella top 10 italiana e globale del negozio digitale di Valve, un tempismo che difficilmente può essere considerato casuale.

Le offerte saranno valide fino al 6 agosto

Nel momento in cui scriviamo, Marvel's Spider-Man Remastered occupa la quinta posizione nella classifica italiana di Steam, seguito da Marvel's Spider-Man 2 al settimo posto. A livello globale, il sequel mantiene lo stesso piazzamento, mentre il primo capitolo scende leggermente al nono posto.

Spider Man Steam
Marvel's Spider-Man 2 riceve due costumi gratis da Brand New Day e Marvel Tokon e supporto al PSSR 2.0 su PS5 Pro Marvel's Spider-Man 2 riceve due costumi gratis da Brand New Day e Marvel Tokon e supporto al PSSR 2.0 su PS5 Pro

Come accennato, il merito di questo ritorno di fiamma è probabilmente da attribuire al successo di Brand New Day, ma gli sconti dedicati al franchise su Steam hanno certamente contribuito: il primo capitolo è proposto a 23,99 euro, mentre Miles Morales scende a 19,99 euro (entrambi con sconto del 60%). Marvel's Spider-Man 2 è invece disponibile a 40,19 euro, con una riduzione del 33%.

Se siete interessati, trovate la pagina dedicata alle offerte sul franchise a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino al 6 agosto. Offerte simili sono state lanciate anche per PS5 con gli Sconti Estivi del PlayStation Store.

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