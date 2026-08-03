Marvel's Spider-Man 1 & 2 tornano nella top 10 di Steam grazie al successo del film Brand New Day e i saldi

Con un debutto da capogiro, ben 927 milioni di dollari nel primo fine settimana, Spider-Man: Brand New Day è già uno dei film di maggior successo di sempre. E il fenomeno sta trascinando con sé anche i videogiochi di Insomniac Games: Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man 2 stanno infatti vivendo un nuovo picco di popolarità su Steam.

Complice anche la serie di sconti lanciata da PlayStation poco prima dell'arrivo del film nelle sale, entrambi i titoli sono rientrati nella top 10 italiana e globale del negozio digitale di Valve, un tempismo che difficilmente può essere considerato casuale.