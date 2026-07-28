Marvel's Spider-Man 2 riceve due costumi gratis da Brand New Day e Marvel Tokon e supporto al PSSR 2.0 su PS5 Pro

A sorpresa, Insomniac Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man 2 , introducendo alcune funzionalità aggiuntive e due costumi gratuiti per Peter Parker.

Costumi cross‑over

Come anticipato, l'aggiornamento introduce due nuovi costumi per Peter Parker. Il primo è il Fresh Start Suit, ispirato a quello indossato da Tom Holland nel film Spider-Man: Brand New Day (l'immagine di copertina), in arrivo domani nelle sale italiane. Il secondo costume è invece la tuta ufficiale dell'Uomo Ragno presente nel picchiaduro Marvel Tokon: Fighting Souls, in uscita il 6 agosto su PC e PS5.

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Al momento, le note pubblicate su Steam non menzionano ulteriori novità, né eventuali correzioni di bug o miglioramenti generali. L'update sembra quindi concentrarsi principalmente sull'aggiunta dei costumi e sull'ottimizzazione tecnica per PS5 Pro, che a ogni modo rappresentano sicuramente delle novità gradite per i fan dell'Uomo Ragno.