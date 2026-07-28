Marvel's Spider-Man 2 riceve due costumi gratis da Brand New Day e Marvel Tokon e supporto al PSSR 2.0 su PS5 Pro

A sorpresa, Insomniac Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man 2, introducendo alcune funzionalità aggiuntive e due costumi gratuiti per Peter Parker.
L'update porta con sé il supporto nativo al PSSR 2.0 su PS5 Pro, la versione potenziata del sistema di upscaling proprietario di Sony, laddove in precedenza il gioco sfruttava soltanto la versione base. Arriva inoltre la modalità Risparmio Energetico su tutte le console PS5, già vista in altre esclusive first‑party: una soluzione pensata per ridurre i consumi, accettando un compromesso sulle prestazioni.
Costumi cross‑over
Come anticipato, l'aggiornamento introduce due nuovi costumi per Peter Parker. Il primo è il Fresh Start Suit, ispirato a quello indossato da Tom Holland nel film Spider-Man: Brand New Day (l'immagine di copertina), in arrivo domani nelle sale italiane. Il secondo costume è invece la tuta ufficiale dell'Uomo Ragno presente nel picchiaduro Marvel Tokon: Fighting Souls, in uscita il 6 agosto su PC e PS5.
Al momento, le note pubblicate su Steam non menzionano ulteriori novità, né eventuali correzioni di bug o miglioramenti generali. L'update sembra quindi concentrarsi principalmente sull'aggiunta dei costumi e sull'ottimizzazione tecnica per PS5 Pro, che a ogni modo rappresentano sicuramente delle novità gradite per i fan dell'Uomo Ragno.