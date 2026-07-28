Appassionato di Fallout? Acquista questo cofanetto speciale con una serie di oggetti da collezione

Se sei un fan di Fallout, su Amazon puoi trovare l'esclusivo cofanetto Lucy's Dweller Kit a 41,01 € rispetto al prezzo mediano di 46,06 €. Per correttezza specifichiamo che è possibile trovarlo molto spesso a questo prezzo; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un cofanetto da collezionare

Con questo cofanetto scoprirai i ricordi di Lucy. All'interno troverai la guida del Dweller di Lucy MacLean da 80 pagine, la spilla del Vault 33, una torcia proiettore Vault-Tec (le batterie non sono incluse), una targa in metallo Vault-Tec, la bandiera del Vault 33, un modulo di richiesta di matrimonio di Lucy e una foto di Lucy e Monty appena sposati.

Tutti i contenuti del cofanetto

Non è tutto, perché sono presenti anche un bersaglio Vault Boy, una foto di Hank MacLean, un magnete Vault Boy che si illumina al buio, una busta del Vault 33, una mappa del progetto del Vault e 3 dischi diapositive per proiettore. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.