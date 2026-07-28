Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è super scontato su Instant Gaming in versione Deluxe

Chi ama il Mondo di Tenebra e le atmosfere cupe della notte ha ora un'occasione niente male: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Deluxe Edition si trova in sconto rispetto ai 70 euro di listino italiano. Il prezzo scende a 29,99€ IVA esclusa, che diventano 36,59€ una volta aggiunta l'imposta del 22% al check-out. Facendo due conti: sconto del 57% mostrato a schermo, risparmio reale del 47,73% sul totale con tasse incluse. Per assicurarsi la chiave digitale basta cliccare sul box qui sopra o seguire il link diretto alla pagina prodotto .

Intrighi notturni e lotte tra clan a Seattle

Il gioco, a lungo atteso dai fan del primo capitolo, porta i giocatori in una Seattle spettrale, innevata e perennemente immersa nell'oscurità, nei panni di un vampiro anziano appena risvegliato da un lungo torpore. La città è una polveriera pronta a esplodere: diversi clan storici si contendono ferocemente territorio e potere politico. Nel rispetto della Masquerade, la legge che impone di nascondere la propria natura agli umani, si dovrà navigare tra complotti, scelte morali pesanti e combattimenti in prima persona piuttosto viscerali. La progressione permette di personalizzare le proprie discipline vampiresche (forza sovrumana, abilità mentali, poteri di seduzione) per plasmare a proprio modo il destino della società notturna.

Scegliere questa edizione significa partire con qualcosa in più fin da subito. Include infatti pacchetti di contenuti dedicati alla personalizzazione e alla lore dell'universo narrativo: costumi ispirati ai personaggi storici del primo, indimenticabile capitolo, oltre a decorazioni e sblocchi stilistici per il proprio protagonista. A poco più di trentasei euro IVA inclusa, mettere le mani sull'edizione speciale di uno dei GDR dark più affascinanti per PC è un'occasione che vale la pena cogliere.