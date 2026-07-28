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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è super scontato su Instant Gaming in versione Deluxe

Il seguito dell'iconico gioco di ruolo dedicato ai vampiri di Paradox Interactive scende di prezzo nella sua versione Deluxe per PC Steam.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   28/07/2026
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
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Chi ama il Mondo di Tenebra e le atmosfere cupe della notte ha ora un'occasione niente male: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Deluxe Edition si trova in sconto rispetto ai 70 euro di listino italiano. Il prezzo scende a 29,99€ IVA esclusa, che diventano 36,59€ una volta aggiunta l'imposta del 22% al check-out. Facendo due conti: sconto del 57% mostrato a schermo, risparmio reale del 47,73% sul totale con tasse incluse. Per assicurarsi la chiave digitale basta cliccare sul box qui sopra o seguire il link diretto alla pagina prodotto.

Intrighi notturni e lotte tra clan a Seattle

Il gioco, a lungo atteso dai fan del primo capitolo, porta i giocatori in una Seattle spettrale, innevata e perennemente immersa nell'oscurità, nei panni di un vampiro anziano appena risvegliato da un lungo torpore. La città è una polveriera pronta a esplodere: diversi clan storici si contendono ferocemente territorio e potere politico. Nel rispetto della Masquerade, la legge che impone di nascondere la propria natura agli umani, si dovrà navigare tra complotti, scelte morali pesanti e combattimenti in prima persona piuttosto viscerali. La progressione permette di personalizzare le proprie discipline vampiresche (forza sovrumana, abilità mentali, poteri di seduzione) per plasmare a proprio modo il destino della società notturna.

Scegliere questa edizione significa partire con qualcosa in più fin da subito. Include infatti pacchetti di contenuti dedicati alla personalizzazione e alla lore dell'universo narrativo: costumi ispirati ai personaggi storici del primo, indimenticabile capitolo, oltre a decorazioni e sblocchi stilistici per il proprio protagonista. A poco più di trentasei euro IVA inclusa, mettere le mani sull'edizione speciale di uno dei GDR dark più affascinanti per PC è un'occasione che vale la pena cogliere.

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