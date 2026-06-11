Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: disponibile il DLC The Flower & The Flame, dedicato a Ysabella

L'editore Paradox Entertainment e lo studio di sviluppo The Chinese Room hanno annunciato la disponibilità di The Flower & The Flame , il secondo DLC maggiore di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 che offre un punto di vista alternativo sulla storia principale, mettendo al centro della scena Ysabella, primogenita Toreador e una delle figure più temute e complesse che si affrontano nel gioco base.

Un nuovo punto di vista

Fate attenzione, perché per parlare del DLC dovremo dare delle anticipazioni sui contenuti del gioco base. Se non volete sapere nulla, non leggete oltre.

L'espansione ripercorre gli eventi iniziali della campagna attraverso gli occhi della vampira, mostrando come abbia orchestrato il sanguinoso piano che ruota attorno all'Atrium nightclub. La narrazione approfondisce il suo coinvolgimento nella cospirazione anti-Camarilla, raccontando come sia riuscita a ottenere degli elisir di magia del sangue sperimentali dai cospiratori del Sabbat e a manipolare diverse fazioni, dalle blood doll ai vampiri rivali, per trasformare il locale nel palcoscenico del suo capolavoro.

Dal punto di vista del gameplay, Ysabella introduce uno stile di combattimento basato sulla velocità e sull'eleganza tipiche del clan Toreador. Il personaggio utilizza una spada per portare attacchi rapidi e letali, affiancata da una frusta metallica con cui intrappola i nemici. Il DLC include inoltre alcune abilità dedicate, come Blurred Momentum e Auspex, oltre a nuove animazioni e mosse finali esclusive che riflettono la natura predatoria della protagonista.

L'espansione propone anche nuove missioni e ambientazioni, alternando luoghi già noti reinterpretati dalla prospettiva di Ysabella a scenari completamente inediti. Tra questi figura un labirinto mentale che fonde realtà e rappresentazioni teatrali del suo passato in Danimarca e a Los Angeles, permettendo ai giocatori di approfondire la personalità del personaggio attraverso una serie di scelte narrative che conducono alla sua decisione più importante.

Oltre ai contenuti narrativi e di gameplay, The Flower & The Flame aggiunge anche un nuovo costume e una nuova acconciatura ispirati a Ysabella utilizzabili da Phyre, protagonista della campagna base.