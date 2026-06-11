1

1348 Ex Voto si aggiorna alla versione 1.50 con tanti miglioramenti al gameplay

Gli sviluppatori di 1348 Ex Voto hanno pubblicato l'aggiornamento 1.50, una delle patch più corpose dal lancio del gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/06/2026
La protagonista di 1348 Ex Voto
1348 Ex Voto
1348 Ex Voto
Articoli News Video Immagini

Dopo aver raccolto per mesi i commenti della community attraverso recensioni e il server Discord ufficiale, gli sviluppatori di 1348 Ex Voto hanno pubblicato l'aggiornamento 1.50, descritto come una revisione completa dell'esperienza di gioco.

"Fin dal lancio abbiamo lavorato intensamente ascoltando i vostri feedback. Ora siamo felici di condividere il risultato di questo lavoro con il grande aggiornamento alla versione 1.50", scrive Sedleo, il team. "Questa nuova versione include i miglioramenti, le correzioni e le modifiche più richieste: dal sistema di aggancio dei bersagli ai tutorial, passando per una maggiore chiarezza degli Attacchi Perfetti, un ritmo narrativo più equilibrato e molto altro ancora. Speriamo che apprezzerete questi cambiamenti e, ancora una volta, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a plasmare questo aggiornamento."

Tante novità

L'intervento più significativo riguarda il sistema di combattimento. Gli Attacchi Perfetti sono stati completamente rielaborati con nuovi effetti visivi e sonori, una finestra di esecuzione rivista e un incremento dei danni inflitti sia alla Guardia sia alla salute dei nemici. Sono stati inoltre migliorati il sistema di aggancio dei bersagli, le schivate, gli attacchi pesanti e il bilanciamento generale dei boss, con l'obiettivo di rendere gli scontri più fluidi e leggibili.

Anche la progressione è stata ritoccata attraverso una revisione delle componenti della spada e dei talismani, che ora offrono bonus più incisivi e descrizioni più chiare. Il team ha inoltre modificato alcune meccaniche fondamentali, come la Parata Perfetta, che diventa disponibile fin dall'inizio dell'avventura.

Lo sviluppatore Mauro Fanelli sotto attacco per aver provato a spiegare come funziona il Tax Credit per 1348 Ex Voto Lo sviluppatore Mauro Fanelli sotto attacco per aver provato a spiegare come funziona il Tax Credit per 1348 Ex Voto

L'aggiornamento interviene anche sulla narrazione e sull'esplorazione. I dialoghi sono stati riorganizzati per migliorare il ritmo del racconto, sono state aggiunte delle nuove sequenze introduttive in diversi capitoli e sono stati inseriti dei dialoghi mancanti. Parallelamente, gli oggetti interagibili risultano ora più facili da individuare grazie a nuovi effetti luminosi e indicatori visivi.

Importanti anche le novità per l'interfaccia utente, completamente ridisegnata in alcune parti. Tra le aggiunte spiccano un nuovo menu di caricamento con selezione dei capitoli e monitoraggio degli oggetti raccolti, disponibile per le nuove partite create con la versione 1.50, oltre a tutorial aggiornati e più flessibili, che possono anche essere disattivati.

La patch interviene inoltre sul bilanciamento dell'esplorazione, sull'illuminazione di diverse aree, sull'audio e sulle prestazioni generali, accompagnando il tutto con decine di correzioni dedicate ad animazioni, collisioni, localizzazione, script e bug riscontrati dalla community. Se volete altri dettagli su 1348 Ex Voto, leggete la nostra recensione.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
1348 Ex Voto si aggiorna alla versione 1.50 con tanti miglioramenti al gameplay