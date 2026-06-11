1348 Ex Voto si aggiorna alla versione 1.50 con tanti miglioramenti al gameplay

"Fin dal lancio abbiamo lavorato intensamente ascoltando i vostri feedback . Ora siamo felici di condividere il risultato di questo lavoro con il grande aggiornamento alla versione 1.50", scrive Sedleo, il team. "Questa nuova versione include i miglioramenti, le correzioni e le modifiche più richieste: dal sistema di aggancio dei bersagli ai tutorial, passando per una maggiore chiarezza degli Attacchi Perfetti, un ritmo narrativo più equilibrato e molto altro ancora. Speriamo che apprezzerete questi cambiamenti e, ancora una volta, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a plasmare questo aggiornamento."

Dopo aver raccolto per mesi i commenti della community attraverso recensioni e il server Discord ufficiale, gli sviluppatori di 1348 Ex Voto hanno pubblicato l'aggiornamento 1.50 , descritto come una revisione completa dell'esperienza di gioco.

Tante novità

L'intervento più significativo riguarda il sistema di combattimento. Gli Attacchi Perfetti sono stati completamente rielaborati con nuovi effetti visivi e sonori, una finestra di esecuzione rivista e un incremento dei danni inflitti sia alla Guardia sia alla salute dei nemici. Sono stati inoltre migliorati il sistema di aggancio dei bersagli, le schivate, gli attacchi pesanti e il bilanciamento generale dei boss, con l'obiettivo di rendere gli scontri più fluidi e leggibili.

Anche la progressione è stata ritoccata attraverso una revisione delle componenti della spada e dei talismani, che ora offrono bonus più incisivi e descrizioni più chiare. Il team ha inoltre modificato alcune meccaniche fondamentali, come la Parata Perfetta, che diventa disponibile fin dall'inizio dell'avventura.

L'aggiornamento interviene anche sulla narrazione e sull'esplorazione. I dialoghi sono stati riorganizzati per migliorare il ritmo del racconto, sono state aggiunte delle nuove sequenze introduttive in diversi capitoli e sono stati inseriti dei dialoghi mancanti. Parallelamente, gli oggetti interagibili risultano ora più facili da individuare grazie a nuovi effetti luminosi e indicatori visivi.

Importanti anche le novità per l'interfaccia utente, completamente ridisegnata in alcune parti. Tra le aggiunte spiccano un nuovo menu di caricamento con selezione dei capitoli e monitoraggio degli oggetti raccolti, disponibile per le nuove partite create con la versione 1.50, oltre a tutorial aggiornati e più flessibili, che possono anche essere disattivati.

La patch interviene inoltre sul bilanciamento dell'esplorazione, sull'illuminazione di diverse aree, sull'audio e sulle prestazioni generali, accompagnando il tutto con decine di correzioni dedicate ad animazioni, collisioni, localizzazione, script e bug riscontrati dalla community. Se volete altri dettagli su 1348 Ex Voto, leggete la nostra recensione.