Resident Evil Veronica è stato già aggiunto a tantissime liste dei desideri

Non c'era da dubitarne, in realtà, ma ora abbiamo la conferma che l'interesse per Resident Evil Veronica è alle stelle. A dircelo è Capcom stessa con un aggiornamento con cui ha notificato l'aggiunta del gioco a ben 1 milione di liste dei desideri . In realtà è 1 milione e più, ma non sottilizziamo.

Ringraziamenti da Capcom

La notizia è stata data dagli account social della serie Resident Evil, ed è servita più che altro a ringraziare i giocatori.

Resident Evil Veronica è il remake di Resident Evil Code: Veronica che i fan da anni chiedevano all'editore giapponese. Pur essendo uno spin-off, è uno dei Resident Evil più amati e citati dagli appassionati. Uscito originariamente per Sega Dreamcast nel 2000, è stato convertito successivamente per PlayStation 2 e Nintendo GameCube. Vede come protagonisti Claire e Chris Redfield, impegnati in un'avventura intrecciata con i fatti di Racoon City e gli affari della Umbrella, di cui non vi diamo i dettagli.

Annunciato a sorpresa durante il Summer Game Fest, uscirà nel 2027 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.