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Resident Evil Veronica è stato già aggiunto a tantissime liste dei desideri

Capcom ha annunciato che Resident Evil Veronica è stato aggiunto a tantissime liste dei desideri: un altro successo in arrivo?

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/06/2026
La protagonista di Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
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Non c'era da dubitarne, in realtà, ma ora abbiamo la conferma che l'interesse per Resident Evil Veronica è alle stelle. A dircelo è Capcom stessa con un aggiornamento con cui ha notificato l'aggiunta del gioco a ben 1 milione di liste dei desideri. In realtà è 1 milione e più, ma non sottilizziamo.

Ringraziamenti da Capcom

La notizia è stata data dagli account social della serie Resident Evil, ed è servita più che altro a ringraziare i giocatori.

Resident Evil Veronica è il remake di Resident Evil Code: Veronica che i fan da anni chiedevano all'editore giapponese. Pur essendo uno spin-off, è uno dei Resident Evil più amati e citati dagli appassionati. Uscito originariamente per Sega Dreamcast nel 2000, è stato convertito successivamente per PlayStation 2 e Nintendo GameCube. Vede come protagonisti Claire e Chris Redfield, impegnati in un'avventura intrecciata con i fatti di Racoon City e gli affari della Umbrella, di cui non vi diamo i dettagli.

Resident Evil Veronica è in prima o terza persona? Capcom risponde ufficialmente Resident Evil Veronica è in prima o terza persona? Capcom risponde ufficialmente

Annunciato a sorpresa durante il Summer Game Fest, uscirà nel 2027 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

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