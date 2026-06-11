L'aggiornamento di Nioh 3 alla versione 1.07 introduce tanti bilanciamenti e corregge vari bug

La patch si concentra soprattutto sulle Grazie e sui bonus ottenibili equipaggiando i set completi. Numerosi effetti sono stati potenziati, aumentando ad esempio i danni corpo a corpo, la durata degli effetti, i bonus legati a magia, ninjutsu, armi specifiche e danni elementali.

Team Ninja ha pubblicato l'aggiornamento 1.07 di Nioh 3 per PlayStation 5 e PC, mirato sopratutto a bilanciare diversi aspetti del gioco, in particolare i set bonus. Presenti anche diverse correzioni a problemi di natura tecnica. Insomma: adesso tutto è più stabile.

Altre modifiche

Tra le modifiche più rilevanti figurano anche diversi cambiamenti alla tipologia dei bonus. In molti casi Team Ninja ha sostituito i bonus all'attacco con dei bonus ai danni, facendo sì che gli effetti aumentino direttamente i danni inflitti invece del semplice valore di attacco. La modifica interessa numerosi set, tra cui Grace of Jurojin, Grace of Fukurokuju, Grace of Vaisravana, General of Ruin, First of the Four Guardians, Warrior of the East's Honor, Kintaro, The Tragic Hero, The True Pure Land, Devout Practitioner, Devious Loyalty, Picturesque Scenery, Kai's Vice General e altri ancora.

Anche molte delle Grazie divine sono state ritoccate. Grace of Benzaiten, Hotei, Hachiman, Inari, Kuzuryu e Daikokuten, ad esempio, vedono aumentare l'efficacia di diversi bonus dedicati a danni, durata degli effetti, veleno, evocazioni e arti marziali, mentre altri set ottengono potenziamenti per abilità specifiche, colpi critici, attacchi alle spalle, recupero del Ki e utilizzo degli spiriti guardiani.

L'aggiornamento include inoltre alcune correzioni di bug. Team Ninja ha risolto un problema che impediva il corretto funzionamento del bonus Faster Ki Recovery (Low Life) del set Yokai Annihilator, un'anomalia che riduceva l'efficacia del recupero del Ki utilizzando l'Acqua Sacra e un errore nella schermata di stato che mostrava gli effetti Attack Bonus (Arts Proficiency Power) e Defense Bonus (Ninjutsu Power) per un solo stile di combattimento.

Per ulteriori dettagli su Nioh 3, leggete la nostra recensione.