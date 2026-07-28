Il nuovo trailer di Nioh 3 svela la data di uscita del DLC Rivolta Infernale

L'espansione sarà inclusa all'interno del Season Pass di Nioh 3, venduto al prezzo di 39,99 euro, che comprende anche il secondo DLC, Insurrezione Violenta, in programma entro la fine di febbraio 2027. Al momento non è stato indicato il prezzo dei singoli contenuti.

Koei Tecmo e Team Ninja hanno svelato con un trailer la data di uscita Rivolta Infernale (o Hell Rising nella versione inglese), il primo dei due DLC in programma per Nioh 3 . Il nuovo contenuto sarà disponibile a partire dal 19 agosto .

Le novità dell'espansione

Stando ai primi dettagli svelati da Team Ninja, Rivolta Infernale introduce un intrigo che minaccia il futuro del periodo Edo. Takechiyo, shogun designato, viene guidato da uno Yokai misterioso in un viaggio nel 1651, durante l'era Keian. In questo futuro alternativo, la morte del Takechiyo dell'epoca ha posto fine alla pace, e la grande città-castello di Edo è stata trasformata in una landa infernale dal Crogiolo: un luogo devastato da venti corrosivi, invaso da Yokai, ribelli umani e alchimisti stranieri. Senza uno shogun a difenderla, ogni distretto è diventato un campo di battaglia caotico, dove nuove creature e nuovi misteri attendono il protagonista.

Sul fronte del gameplay arrivano le nuove armi Hoko & scudo e Ninja Hoko & scudo, che combinano la versatilità della lancia corta con la difesa del piccolo scudo, permettendo attacchi combinati e manovre tattiche come il lancio dello scudo. Debuttano anche nuovi equipaggiamenti e la Pergamena dipinta Cento regni demoniaci, che consente di affrontare battaglie completamente personalizzabili, anche in multiplayer, con combinazioni quasi infinite di nemici, regole e ricompense.

Infine, la modalità Viaggio dell'Illuminazione offre un livello di sfida superiore a quello de Il Viaggio dello Shogun, offrendo equipaggiamento più potente, nuovi nuclei d'anima, livelli più alti e ulteriori possibilità di crescita. Completano il ricco pacchetto di aggiunte dell'espansione anche nuovi Spiriti Guardiani, abilità, arti marziali, Ninjutsu e magia Onmyo.