Xbox Network è tornato pienamente operativo: Microsoft spiega cosa è andato storto e promette di migliorare

Dopo diverse ore di disservizi, Xbox Network è tornato pienamente operativo durante la notte.
Come forse saprete, nella giornata di ieri molti utenti hanno segnalato l'impossibilità di accedere al proprio account, consultare la libreria dei giochi, utilizzare il negozio digitale e i servizi in abbonamento, oltre a problemi anche sulle app mobile e sull'infrastruttura Xbox nel suo complesso.
Microsoft ha confermato su X che tutti i servizi sono stati ripristinati e funzionano regolarmente. Anche la pagina Xbox Status, consultabile a questo indirizzo, segnala che tutte le funzioni sono tornate pienamente operative.
Microsoft fa chiarezza sul recente blackout di Xbox
Dopo il ripristino dei servizi, Scott Van Vliet, Chief Technology Officer di Xbox, è intervenuto su X per fare chiarezza sulle cause che hanno messo in ginocchio l'infrastruttura verdecrociata, spiegando l'origine del problema e le misure che verranno adottate per evitare che situazioni simili si ripetano. Il dirigente ha ribadito l'impegno del team, promettendo: "Faremo meglio".
Secondo Van Vliet, il malfunzionamento è nato da un servizio di licenze esterno alla piattaforma Xbox, ma da essa dipendente, che ha iniziato a dare errori durante la notte. Questo ha compromesso vari sistemi di autenticazione e tutte le operazioni che richiedono una verifica delle entitlements, come la visualizzazione della libreria completa o l'avvio dei giochi acquistati. Il guasto ha coinvolto anche partner e servizi dello store Xbox, motivo per cui alcuni titoli risultavano funzionanti e altri no.
Van Vliet conclude affermando che, ora che l'emergenza è rientrata, Microsoft avvierà una revisione completa dell'incidente, con l'obiettivo di eliminare punti di fallimento singoli, migliorare la resilienza dei sistemi di login e di avvio dei giochi, potenziare il monitoraggio e comunicare in modo più rapido e trasparente con gli utenti.
"Stiamo conducendo una revisione completa dell'incidente", recita il post di Van Vliet. "Mi interessa meno la causa principale riassunta in una riga e più le vere domande: perché il guasto di un singolo servizio è riuscito a causare un problema così esteso, perché il ripristino ha richiesto così tanto tempo e cosa dobbiamo cambiare affinché un singolo punto di fallimento non rovini di nuovo la vostra serata? Questo significa rendere più solide i meccanismi legati all'accesso e all'avvio dei giochi, migliorare il modo in cui rileviamo e conteniamo questo tipo di problemi ed essere più rapidi e chiari con voi quando qualcosa si "rompe"".