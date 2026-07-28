Xbox Network è tornato pienamente operativo: Microsoft spiega cosa è andato storto e promette di migliorare

Microsoft ha confermato su X che tutti i servizi sono stati ripristinati e funzionano regolarmente. Anche la pagina Xbox Status, consultabile a questo indirizzo , segnala che tutte le funzioni sono tornate pienamente operative.

Come forse saprete, nella giornata di ieri molti utenti hanno segnalato l'impossibilità di accedere al proprio account , consultare la libreria dei giochi, utilizzare il negozio digitale e i servizi in abbonamento, oltre a problemi anche sulle app mobile e sull'infrastruttura Xbox nel suo complesso.

Microsoft fa chiarezza sul recente blackout di Xbox

Dopo il ripristino dei servizi, Scott Van Vliet, Chief Technology Officer di Xbox, è intervenuto su X per fare chiarezza sulle cause che hanno messo in ginocchio l'infrastruttura verdecrociata, spiegando l'origine del problema e le misure che verranno adottate per evitare che situazioni simili si ripetano. Il dirigente ha ribadito l'impegno del team, promettendo: "Faremo meglio".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo Van Vliet, il malfunzionamento è nato da un servizio di licenze esterno alla piattaforma Xbox, ma da essa dipendente, che ha iniziato a dare errori durante la notte. Questo ha compromesso vari sistemi di autenticazione e tutte le operazioni che richiedono una verifica delle entitlements, come la visualizzazione della libreria completa o l'avvio dei giochi acquistati. Il guasto ha coinvolto anche partner e servizi dello store Xbox, motivo per cui alcuni titoli risultavano funzionanti e altri no.

Van Vliet conclude affermando che, ora che l'emergenza è rientrata, Microsoft avvierà una revisione completa dell'incidente, con l'obiettivo di eliminare punti di fallimento singoli, migliorare la resilienza dei sistemi di login e di avvio dei giochi, potenziare il monitoraggio e comunicare in modo più rapido e trasparente con gli utenti.

"Stiamo conducendo una revisione completa dell'incidente", recita il post di Van Vliet. "Mi interessa meno la causa principale riassunta in una riga e più le vere domande: perché il guasto di un singolo servizio è riuscito a causare un problema così esteso, perché il ripristino ha richiesto così tanto tempo e cosa dobbiamo cambiare affinché un singolo punto di fallimento non rovini di nuovo la vostra serata? Questo significa rendere più solide i meccanismi legati all'accesso e all'avvio dei giochi, migliorare il modo in cui rileviamo e conteniamo questo tipo di problemi ed essere più rapidi e chiari con voi quando qualcosa si "rompe"".