Denuvo è stato superato in Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato sconfitto da voices38, che è stato in grado di rompere la protezione di Denuvo anti-tamper.
Ricordiamo che il gioco di Ubisoft è stato pubblicato il 9 luglio 2026: la protezione è stata quindi superata in poco più di un mese. Inoltre, il precedente gioco che ha subito lo stesso destino è Crimson Desert, 11 giorni fa.
Denuvo e Assassin's Creed: Black Flag Resynced
La buona notizia per i giocatori onesti è che Ubisoft potrebbe eliminare Denuvo da Assassin's Creed Black Flag Resynced, ora che la tecnologia anti-tamper è stata superata.
Il vantaggio in questo caso è l'eliminazione di qualsiasi limitazione alle prestazioni di gioco di Assassin's Creed Black Flag Resynced. Bisogna infatti sapere che spesso Denuvo viene accusato dai giocatori di rovinare le prestazioni dei videogiochi e quindi la rimozione dovrebbe rendere felici molti utenti.
In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo alla nostra recensione di Assassin's Creed: Black Flag Resynced.