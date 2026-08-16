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Denuvo è stato superato in Assassin's Creed: Black Flag Resynced

La protezione anti-tamper di Denuvo è stata superata all'interno di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, quindi i giocatori possono aspettarsi la sua rimozione tra non troppo tempo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/08/2026
Edward in Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato sconfitto da voices38, che è stato in grado di rompere la protezione di Denuvo anti-tamper.

Ricordiamo che il gioco di Ubisoft è stato pubblicato il 9 luglio 2026: la protezione è stata quindi superata in poco più di un mese. Inoltre, il precedente gioco che ha subito lo stesso destino è Crimson Desert, 11 giorni fa.

Denuvo e Assassin's Creed: Black Flag Resynced

La buona notizia per i giocatori onesti è che Ubisoft potrebbe eliminare Denuvo da Assassin's Creed Black Flag Resynced, ora che la tecnologia anti-tamper è stata superata.

Il vantaggio in questo caso è l'eliminazione di qualsiasi limitazione alle prestazioni di gioco di Assassin's Creed Black Flag Resynced. Bisogna infatti sapere che spesso Denuvo viene accusato dai giocatori di rovinare le prestazioni dei videogiochi e quindi la rimozione dovrebbe rendere felici molti utenti.

Quanto ha venduto Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PS5? Quanto ha venduto Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PS5?

In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo alla nostra recensione di Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

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