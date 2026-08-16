Denuvo è stato superato in Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato sconfitto da voices38, che è stato in grado di rompere la protezione di Denuvo anti-tamper.

Ricordiamo che il gioco di Ubisoft è stato pubblicato il 9 luglio 2026: la protezione è stata quindi superata in poco più di un mese. Inoltre, il precedente gioco che ha subito lo stesso destino è Crimson Desert, 11 giorni fa.