Assassin's Creed Black Flag Resynced in due settimane ha già superato le previsioni di vendita annuali

Sembra proprio che Assassin's Creed: Black Flag Resynced rappresenti quel successo di cui Ubisoft aveva un gran bisogno da tempo, visto che i risultati continuano ad essere positivi e di recente è emerso che il gioco ha già superato in due settimane le previsioni di vendita annuali.
Il nuovo traguardo annunciato la scorsa settimana era di tre milioni, ma evidentemente il gioco ha continuato a vendere in maniera costante, considerando che, all'interno dei documenti finanziari pubblicati di recente, il CEO di Yves Guillemot ha riferito di 3,5 milioni di copie vendute nelle prime due settimane.
"Il forte lancio di Assassin's Creed Black Flag Resynced all'inizio di luglio, da parte di Vantage Studios, rappresenta una prova incoraggiante", ha spiegato Guillemot, presentando così le ottime performance del gioco sul mercato fin dai primi giorni.
Un risultato da record per la serie
Arrivato oltre i 3,5 milioni di copie, il gioco avrebbe superato in due settimane le previsioni che erano state fatte per l'intero primo anno di vendita del gioco.
Si tratta, peraltro, di "vendite di proporzioni storiche per il franchise su PC, guidate dai mercati di USA e Cina", con il remake del quarto capitolo che sembra proprio essere un gioco da record per Ubisoft in formato PC, come abbiamo visto anche dai numeri del gioco su Steam.
"A due settimane dal lancio, il titolo ha già superato le aspettative annuali che avevamo", ha riferito Guillemot, "Vorrei ringraziare di cuore i team che, con il loro talento e la loro dedizione, hanno dato vita a questo progetto".
Peccato che buona parte degli sviluppatori coinvolti nel gioco siano stati licenziati proprio al termine dei lavori.
"Questo lancio dimostra il fascino intramontabile del marchio Assassin's Creed, nonché i primi benefici della nostra trasformazione in corso e del nostro impegno a offrire esperienze di altissima qualità", ha concluso il CEO di Ubisoft.