Assassin's Creed Black Flag Resynced in due settimane ha già superato le previsioni di vendita annuali

Sembra proprio che Assassin's Creed: Black Flag Resynced rappresenti quel successo di cui Ubisoft aveva un gran bisogno da tempo, visto che i risultati continuano ad essere positivi e di recente è emerso che il gioco ha già superato in due settimane le previsioni di vendita annuali.

Il nuovo traguardo annunciato la scorsa settimana era di tre milioni, ma evidentemente il gioco ha continuato a vendere in maniera costante, considerando che, all'interno dei documenti finanziari pubblicati di recente, il CEO di Yves Guillemot ha riferito di 3,5 milioni di copie vendute nelle prime due settimane.

"Il forte lancio di Assassin's Creed Black Flag Resynced all'inizio di luglio, da parte di Vantage Studios, rappresenta una prova incoraggiante", ha spiegato Guillemot, presentando così le ottime performance del gioco sul mercato fin dai primi giorni.