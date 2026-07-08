Assassin's Creed: Black Flag Resynced, la recensione del remake piratesco di Ubisoft

Che la casa francese abbia voluto inaugurare la sua nuova strategia a base di rifacimenti con l'avventura piratesca di Edward Kenway, anziché procedere in maniera cronologica, in realtà non sorprende: per le sue tematiche, le ambientazioni e i personaggi iconici, questo capitolo ha avuto il grande merito di sdoganare la formula di Assassin's Creed presso un pubblico decisamente ampio e in parte nuovo, specie negli Stati Uniti.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced segna un giro di boa per la serie Ubisoft, esattamente come ha fatto la versione originale del gioco nel 2013: in quel caso si trattava del primo episodio cross-gen della saga, capace di introdurre novità tecniche e strutturali di grande rilevanza; qui invece ci troviamo di fronte al primo di una serie di remake che capitalizzano sulla nostalgia e sulla straordinaria popolarità di questo marchio.

Stessa trama ma con qualche novità

È il 1712 ed Edward Kenway desidera una vita dignitosa per sé e per sua moglie Caroline, ma non sa come realizzare questo proposito se non partendo per il mare a bordo di una nave pirata. Basterà un anno, due al massimo... ma dopo tre anni Edward è ancora lì, nel mezzo di una furiosa battaglia che viene decisa dalla comparsa di un combattente spietato e misterioso, munito di una strana lama retrattile.

È così che ha inizio la storia di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che non differisce in alcun modo da quella originale ma può contare su alcune novità pensate per rendere la narrazione più interessante e coinvolgente; a cominciare dalle sequenze di intermezzo completamente ridisegnate, che nel remake sfruttano le più recenti tecnologie di Ubisoft per portare sullo schermo una resa visiva di altissimo livello.

Dunque sì, se per caso ricordate la nostra recensione di Assassin's Creed: Black Flag di tredici anni fa, la verità è che neanche in questa riedizione vengono risolte alcune ingenuità della trama legate alle capacità "innate" di Edward, ed è un peccato perché sarebbe bastato un piccolo cenno per conferire fin da subito maggiore coerenza e precisione al racconto.

Il protagonista di Assassin's Creed: Black Flag Resynced

A tal proposito, sono state eliminate del tutto le sezioni ambientate nel "presente" ma la questione Animus non è del tutto assente in Resynced: gli sviluppatori hanno inserito nell'enorme mappa del gioco quattro "fratture" che conducono ad altrettanti "what if?" virtuali: attraverso semplici enigmi ambientali e combattimenti, mostrano cosa sarebbe accaduto se alcuni personaggi avessero compiuto scelte differenti. Senza cutscene dedicate, però: che peccato.

Dopodiché ci sono delle missioni inedite, alcune nuove isole, tre ufficiali che è possibile arruolare completando le rispettive quest (e che donano abilità extra alla Jackdaw) e, soprattutto, una fase endgame composta da otto missioni e realizzata appositamente per questo remake, con un antagonista principale che si rivela durante un momento particolarmente drammatico della campagna.

Una sequenza iconica con Edward Thatch, meglio conosciuto come Barbanera, in Assassin's Creed: Black Flag Resynced

La trama "rivisitata" di Assassin's Creed: Black Flag Resynced prende dunque i tanti pregi della storia originale e dona loro una confezione migliore, diciamo così, aggiungendo alcuni dialoghi ma senza toccare il doppiaggio del 2013. Doppiaggio che ritroviamo naturalmente nella versione italiana, con il grande Francesco Pannofino nei panni di Barbanera e un lavoro davvero convincente da parte di Alessandro Capra, Matteo Brusamonti e il resto del cast.