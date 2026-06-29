Come gira Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PS5, PS5 Pro e Xbox? Ecco le specifiche

Ubisoft ha annunciato le specifiche tecniche di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sulle diverse console, rivelando dunque come gira l'atteso remake su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S in termini di risoluzione, frame rate ed effettistica.
Come si può vedere nell'immagine che trovate in fondo, il gioco offrirà su PlayStation 5 Pro l'esperienza migliore sul piano visivo, grazie al ray tracing esteso in tutte le modalità grafiche: la sofisticata tecnologia andrà a potenziare la resa dell'illuminazione e dei riflessi.
Sul fronte della risoluzione tutti i sistemi a parte Xbox Series S produrranno un output a 2160p upscalati, partendo ovviamente da valori differenti a seconda del frame rate e di altri fattori. Anche qui, tuttavia, PS5 Pro potrà contare sul vantaggio rappresentato dalla PlayStation Spectral Super Resolution.
L'impiego di questo upscaling avanzato promette una qualità dell'immagine superiore e una ricostruzione più efficace dei dettagli, riducendo il divario visivo tra le modalità orientate alle prestazioni e quelle dedicate alla massima fedeltà grafica.
PS5 base e Xbox Series X alla pari
In arrivo il prossimo 9 luglio senza ritardi, Assassin's Creed: Black Flag Resynced potrà contare su specifiche fondamentalmente identiche su PS5 base e Xbox Series X: le due console includeranno tre modalità grafiche (Prestazioni, Fedeltà e Bilanciato) pensate per dare il massimo rispettivamente a 30 fps, 60 fps e 40 fps sugli schermi compatibili.
Inevitabilmente la versione Xbox Series S dovrà rinunciare a qualcosa, puntando a una risoluzione di 1620p upscalati e a un frame rate che non andrà oltre i 30 fotogrammi al secondo, ma senza eliminare il supporto al ray tracing per quanto concerne l'illuminazione.
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