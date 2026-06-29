GTA 6 potrebbe avere una modalità a 60 FPS su PS5 e Xbox, ma forse non al lancio

Cosa è stato detto su GTA 6 e la modalità a 60 FPS

Le informazioni arrivano da Remigiusz "Rock" Maciaszek e Borys Nieśpielak, che hanno parlato durante il più recente episodio del podcast videoludico Rock and Borys.

La coppia ha spiegato: "Se ricordate il nostro episodio precedente, avevamo menzionato che sul sito polacco di Media Markt la descrizione di GTA 6 includeva informazioni secondo cui PlayStation 5 e Xbox Series X avrebbero avuto la scelta tra una modalità prestazioni e una modalità qualità. E ora ho ricevuto nuove informazioni da una fonte vicina a Rockstar. Ma voglio sottolineare che si tratta di una singola fonte, per quanto molto credibile."

"Quindi, in base alle informazioni che ho ricevuto, dovrebbero esserci due modalità grafiche (30 e 60 FPS) su PlayStation 5 e Xbox Series X. Su Series S, per ora, sono solo 30 FPS, ma da quanto mi è stato detto ci stanno lavorando insieme a un grande team di Microsoft, quindi forse ci saranno più opzioni anche lì."

Borys poi pone una giusta domanda: "Perché Rockstar non ha ancora annunciato le modalità? Da quanto ho appreso, non hanno ancora la certezza al 100% che la modalità a 60 FPS sarà effettivamente presente al lancio. Voglio dire, c'è la possibilità che, ad esempio, possa arrivare con una patch successiva. Ci stanno lavorando, ma come mi è stato detto, molto probabilmente sarà presente al lancio, anche se, sapete, c'è una seria fase di crunch in corso."

Segnaliamo infine che i trailer di GTA 6 sono stati cambiati da Rockstar Games, ora ci sono i link al PS Store ma non all'Xbox Store.